Campanha troca lacres de latinhas por cestas básicas para famílias do Alto Tietê

Imagine garantir alimentos para famílias que necessitam em troca de apenas um lacre de latinha: esse cenário pode parecer impossível, mas é realidade no Suzano Shopping. A partir de segunda-feira (29), o empreendimento recebe um posto de coleta da campanha 'Junta que Ajuda', que oferece cestas básicas para moradores em situação de vulnerabilidade de Suzano e de todo o Alto Tietê.

O projeto 'Junta que Ajuda' não tem fins lucrativos e funciona com o apoio de instituições, que recebem os postos de coletas em suas instalações, e de voluntários, que fazem as entregas e participam de eventos especiais. No Suzano Shopping, a campanha tem como objetivo incentivar os consumidores e colaboradores a ajudarem ao próximo, através de um gesto simples, além de apoiarem uma ação de reciclagem e sustentabilidade.

Para participar dessa rede do bem é muito prático: basta visitar a praça de alimentação do shopping, onde o totem está instalado, e fazer a doação de lacres de latinha. A cada 14 garrafas pets cheias de lacres, mais uma cesta básica será doada a uma família que precisa de alimento.

Serviço

Campanha Junta que Ajuda

Data: a partir de 29 de julho

Horário: todos os dias, das 10h às 22h

Local: Praça de Alimentação do Suzano Shopping

Mais informações: https://www.juntaqueajuda.com.br/