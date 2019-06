Campanha vacina 600 pessoas por dia em Suzano

Essa semana foi liberada para toda a população a vacina contra a influenza. Os postos de saúde passam a atender, além do grupo prioritário, a população em geral. Segundo a Prefeitura de Suzano, o aumento nos atendimento foi expressivo. Aproximadamente 600 pessoas foram vacinadas nesta quarta-feira, 5, no Centro de Saúde II, no Jardim Paulista.

A Prefeitura tem buscado informar a população sobre a importância da vacinação, por meio de avisos nos veículos de comunicação. Como foi o caso da veterinária Juliana Cusatis, que levou as duas filhas para se vacinarem.

"Eu acho muito importante que todos tomem. Hoje eu e minhas filhas tomamos. É essencial a vacinação por parte de todos. E acredito que todo ano deveriam liberar a vacina".

Além disso, a administração municipal informou que é importante garantir a 'barreira epidemiológica'. Supondo que uma grávida não se vacinou, mas ao liberar a vacina para todos, o seu marido se vacine, ele garante que não passará o vírus para a esposa. Ou seja, imunizando ambos.

A comerciante Ana Maria compartilha da mesma opinião de Juliana. "Tem de liberar para todos. E acredito que todo ano precisamos ter".

Para que ainda não se vacinou, o aviso é para que compareça o quanto antes ao posto mais próximo. Enquanto durarem os estoques a vacina será aplicada. Os centros de saúde começam a atender para adultos a partir das 8 às 17 horas.