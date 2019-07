Candidatos aprovados na Univesp devem se matricular até quarta-feira

O polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) de Suzano está recebendo até quarta-feira (31), das 11 às 21 horas, os 40 candidatos aprovados no processo seletivo para efetivação da matrícula na Licenciatura em Matemática, Letras e Pedagogia. O resultado com a classificação geral está disponível no site oficial da Vunesp (www.vestibular.univesp.br).

Para a matrícula, os candidatos aprovados deverão apresentar na sede da Univep de Suzano (rua General Francisco Glicério, 1.334 – centro) o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade; cadastro de pessoa física (CPF); e título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, para brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos. Para mais informações sobre comprovação para o Sistema de Pontuação Acrescida e demais situações, o classificado deve acessa o site oficial da Univesp.

De acordo com o responsável operacional e coordenador do polo da Univesp em Suzano, Roberto Bento, a aula inaugural do segundo semestre está prevista para ocorrer em 12 de agosto, a partir das 18 horas, na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).

Após o primeiro ciclo básico de estudos de um ano na graduação, os alunos poderão optar por seguir em Matemática, Letras ou Pedagogia. O curso de Licenciatura tem quatro anos de duração na modalidade de ensino à distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Também haverá atividades presenciais para discussão de temas realizadas no polo da cidade. As instalações no Saspe contam com 50 computadores, utilizados em dias diferentes pelos alunos. Em Suzano, ainda estão em andamento turmas dos cursos de formação superior de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Pedagogia. Para mais informações, o telefone é (11) 4744-6121.

A Univesp é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação, com sede na cidade de São Paulo. Seu principal objetivo é a formação superior a partir de cursos na modalidade à distância, democratizando esse nível de ensino com qualidade e gratuidade.