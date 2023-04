Canil da GCM apreende meio quilo de drogas

Uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou meio quilo de entorpecentes durante patrulhamento no bairro Cidade Miguel Badra, na última segunda-feira (03/04), às 16h40.

No total, 210 papelotes de maconha, 156 pinos de crack, 163 invólucros de cocaína e R$ 61 foram apreendidos e levados para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

De acordo com os agentes que participaram da ocorrência, dois homens apresentavam nervosismo no momento em que a viatura passava pela rua Progresso, porém fugiram antes de serem abordados.

O cão farejador Taurus foi acionado e encontrou uma sacola com os entorpecentes.