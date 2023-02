Canil da GCM de Suzano se apresenta em escola de Poá e prefeita prestigia evento

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou neste domingo (12/02) uma apresentação de cunho educacional para aproximadamente 300 pessoas no município de Poá. A exibição ocorreu durante a realização do evento “Bairro a Bairro”, organizado pela prefeitura da cidade vizinha.

Os cães Thor, Dragon, e Taurus, ao lado de seus condutores, demonstraram habilidades de obediência, agilidade, detecção de odores, guarda e proteção, recebendo os aplausos da prefeita Marcia Abin e das demais pessoas presentes na Escola Municipal de Educação Básica José Joaquim de Souza, no bairro Jardim São José.

Durante as apresentações, o público ainda pôde participar de algumas ações de habilidade protagonizadas pelos animais como, por exemplo, esconder o objeto para o cão localizar. Ao final, quem assistiu à exibição ainda teve a oportunidade de tirar fotos e tocar os cachorros. Além de Thor, Dragon, e Taurus, também estiveram no local os GCMs Correa, da Costa, Muniz e Cordeiro.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, poder mostrar a competência do Canil da GCM para outras cidades é motivo de orgulho para a corporação e para Suzano. “Fico muito feliz que municípios do Alto Tietê possam ter a oportunidade de ver de perto nossos cães e ter uma ideia de como eles agem durante uma ocorrência. São animais muito bem treinados pelos nossos agentes e que promovem um trabalho significativo para a segurança da cidade”, destacou o secretário.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu à chefe do Poder Executivo poaense por viabilizar a exibição dos animais. “Só tenho a agradecer a prefeita Márcia, e a nossa cidade amiga que é Poá, por termos a chance de mostrar a capacidade de nossos animais. Fico muito contente que nosso Canil tenha sido tão bem recebido e tenha proporcionado momentos de descontração e alegria para os moradores. Contem sempre conosco e vamos unir cada vez mais a nossa região em busca de mais segurança”, apontou o prefeito.

Além da prefeita, também estiveram presentes no evento a secretária de Segurança Urbana de Poá, Marlene de Sant’Anna, e o comandante da GCM local, José Ferreira de Souza.

Acostumado a competições e premiações, o Canil da GCM de Suzano é um dos protagonistas de torneios que ocorrem em várias partes do Brasil, com destaque especial na competição de Abordagem Cinotécnica e em provas voltadas para faro, abordagem e busca, ganhando medalhas em cidades do interior paulista como Itu, Itapevi e Tatuí. Em outras cidades, como Mogi das Cruzes, os agentes do grupamento suzanense já puderam apresentar as missões e os treinamentos para detecção de entorpecentes e os serviços de guarda e apoio aos outros órgãos de segurança.