Carla Fiamini deixa Secop após convite para trabalhar em eleições nacionais

A jornalista Carla Fiamini vai deixar a Secretaria de Comunicação Pública (Secop). O anúncio foi feito nesta terça-feira (19). Será a 1ª baixa do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). A jornalista decidiu aceitar o convite, feito na semana passada, para compor equipe que vai tocar importantes campanhas eleitorais em 2018 - para governador de Estado e para a Presidência da República.

Na terça-feira (19) Ashiuchi, ao lado de Carla, comunicou aos servidores da Secop sobre a saída da jornalista, que ficará na função até o final deste mês. Ashiuchi valorizou a atuação da profissional em quase dez meses de governo, na divulgação dos atos da municipalidade, no atendimento à Imprensa e no trato com os demais membros do primeiro escalão.

"Saio com o sentimento de dever cumprido e grata pela oportunidade que o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) me deu, em ser secretária Comunicação na cidade onde nasci, onde cresci, onde vivo com minha família, onde escrevi minha história de vida. Por outro lado, terei a chance de trabalhar em campanhas eleitorais maiores, para governador e presidente, e que, apesar de ocorrerem só no ano que vem, já começam a se desenhar muito antes”, disse Carla.

O prefeito de Suzano também não deixou de lembrar a amizade que tem com Carla há mais de 15 anos, de todo o trabalho que a comunicadora desenvolveu para ele em eleições passadas e se demonstrou satisfeito pela chance de crescimento profissional oportunizada a ela neste momento. "Antes de mais nada, a Carla (Fiamini) é minha amiga - uma pessoa quem conheço há muito tempo e um dos principais nomes do Jornalismo do Alto Tietê", destacou Ashiuchi. O prefeito de Suzano ainda não fez anúncio do novo secretário.

Currículo

Carla Fiamini tem 38 anos. É noiva e tem 15 anos dedicados ao Jornalismo. É graduada em Comunicação Social - Habilitação Jornalismo, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC); pós-graduada em Docência em Ensino Superior (lato sensu), pela Universidade Paulista (Unip) - Campus São Paulo; e especialista em Assessoria de Imprensa para Órgãos Públicos e Mandatos; e em Cerimonial e Protocolo, pela MarcOIten - Marketing Político.

Começou a carreira no DS onde ficou por dois anos como repórter. Ficou por oito anos no Grupo Mogi News de Comunicação, onde ocupou os cargos de repórter e editora. Pela "Dat Editora" escreveu em 2009, ao lado de outros três jornalistas, o livro "Memórias de Suzano - Histórias e fotos de todos os tempos, do vilarejo à cidade grande" - que recebeu diversas condecorações na época e rendeu à profissional a Medalha "Antônio Marques Figueira".

A jornalista também coleciona outros prêmios que recebeu na área nos últimos anos, como o título "Jornalista Júlio Correia Francfort". No setor público, foi chefe do Departamento de Comunicação da Câmara de Poá, secretária municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e coordenou o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Cruzeiro, na região do Vale do Paraíba. A jornalista também é proprietária da empresa Fiamini - Soluções Integradas em Comunicação, especializada em Assessoria de Imprensa, elaboração e apresentação de cerimonial, condução de protocolo e produção de conteúdo.