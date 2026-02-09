Carnaval 2026: SPMAR intensifica Operação com foco em segurança e conscientização no Rodoanel

A concessionária SPMAR inicia, nesta sexta-feira (13) a operação especial de Carnaval nos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A ação, com encerramento previsto para a quarta-feira de cinzas (18), visa garantir a fluidez do tráfego e, primordialmente, a segurança de todos os usuários que optarem por viajar pelo sistema viário. A expectativa para esse feriado de Carnaval é receber 967 mil veículos, sendo 677.039 no Trecho Sul e 290.609 no Trecho Leste



Melhores horários para viajar:



* Sexta-feira: Antes das 8h e depois das 19h.

* Sábado: Antes das 10h e depois das 13h.

* Domingo: Antes das 10h e depois das 20h.

* Segunda-feira: Antes das 10h e depois das 14h

* Terça- feira: Antes das 8h e depois das 20h

* Quarta-feira: Antes das 8h e depois das 19h.



Confete, serpentina e atenção

De olho em conscientizar os foliões e amenizar o calor na folia, a Concessionária SPMAR lança em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), as Ventarolas da Folia, leques com mensagens educativas que reforçam que diversão e segurança andam de mãos dadas nesse Carnaval.



Serão três modelos distribuídos nas praças de pedágio e nos Postos Itinerantes de Informação da SPMAR. Cada modelo enfatiza um ponto de atenção importante, como respeitar os limites de velocidade, não mexer no celular enquanto dirige e não guiar sob efeito de bebidas alcóolicas. Tudo para que ninguém fique parado na rodovia esperando o bloco do guincho chegar enquanto a folia acontece.

"Historicamente nessa época do ano há um aumento expressivo no tráfego na rodovia. Nos últimos dois anos, o fluxo de veículos no período de carnaval cresceu 13%. Nosso objetivo com a campanha é sensibilizar o motorista de que a segurança deve estar antes da diversão e garantir que todos cheguem aos seus destinos com segurança e retornem com boas memórias", afirma Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMAR.

Período chuvoso

Com a previsão de calor intenso e probabilidade de chuvas fortes e repentinas, a SPMAR alerta para que os motoristas caprichem na hidratação e mantenham a atenção redobrada com a segurança, tanto em carros quanto em motos, durante o feriado de Carnaval.



Por isso, é fundamental verificar o estado das palhetas dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios, a fim de evitar surpresas nesses importantes componentes no meio da estrada, o que pode aumentar o risco de sinistros em situações de visibilidade adversa. O uso do farol baixo é obrigatório memso durante o dia.



Caso se depare com a chuva, a orientação é que o motorista opte por uma direção segura, o que inclui reduzir a velocidade, manter distância segura do carro da frente, evitar ultrapassagens, trocas de faixas de rolamento e manobras bruscas.



Em caso de pane, a indicação é que o motorista encoste o veículo em um local seguro, de preferência longe do acostamento e acione a concessionária responsável pelo trecho.



Não se deve ficar dentro do automóvel e, no caso dos motociclistas, jamais permanecer embaixo de árvores, especialmente pelo risco de quedas ou raios.



Ao longo do Rodoanel, existem telefones de emergência localizados a cada quilômetro. Eles servem para o motorista solicitar apoio, como guinchos, ambulâncias e veículos de inspeção. A rodovia ainda conta com Painéis Móveis Variáveis (PMV) que emitem avisos sobre as condições do tempo e da via e, nos casos de mudanças bruscas de visibilidade em algum trecho, reforçam para que o motorista redobre a atenção.



Dicas de direção segura durante condições adversas de clima

Reduza a velocidade e freie com cuidado.

Acenda o farol baixo e sinalize as manobras com antecedência.

Mantenha distância segura dos demais veículos.

Dirija na defensiva, evitando ultrapassagens.



A Operação Carnaval contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período, não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.



Apoio

O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia.

SPMAR

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.