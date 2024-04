Carreta da Mamografia chega a Suzano nesta terça-feira

A Carreta da Mamografia do governo do Estado de São Paulo chega nesta terça-feira (16/04) a Suzano e seguirá na cidade até o dia 27 deste mês (sábado), no Largo da Feira, localizado no cruzamento das ruas Konoe Endo e Benjamin Constant, no centro. A vinda do serviço foi viabilizada por meio de uma parceria com a Prefeitura de Suzano e contou com apoio da deputada estadual Solange Freitas. Serão atendidas 55 mulheres por dia, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas, e mais 25 aos sábados, das 8 horas ao meio-dia.

A realização dos exames ocorrerá por demanda espontânea, a partir das senhas que serão distribuídas às munícipes que se apresentarem na unidade móvel. O atendimento contemplará mulheres da faixa etária de 35 a 49 anos e também aquelas com mais de 70 anos, ampliando a oferta de atendimentos para além do público de 50 a 69 anos, preconizado pelo Ministério da Saúde. Todas que forem realizar o exame devem estar munidas do documento de identidade e o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto, vinculado ao programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, tem a finalidade de facilitar o acesso das mulheres que precisam realizar o exame de mamografia e promover o diagnóstico precoce de um possível câncer de mama. Se constatada qualquer diferença que possa indicar uma lesão alusiva ao câncer, a paciente será direcionada para um hospital de referência do Estado voltado ao tratamento da doença.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que o serviço especial oferece mais uma grande oportunidade para as mulheres realizarem o exame. “Poderemos contemplar uma quantidade expressiva de munícipes nesses dias em que a carreta estiver em Suzano. É fundamental esse diagnóstico para detecção precoce do câncer de mama para a garantia do tratamento no tempo oportuno”, declarou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu a atenção dos Poderes Executivos e Legislativo estaduais e destacou a importância do comparecimento das mulheres no período em que a carreta estiver no município. “Os exames serão proporcionados pela união de esforços em prol das residentes da cidade. Por isso, cumprimento o governador Tarcísio de Freitas e a deputada Solange pela preocupação com a nossa causa. Convidamos as mulheres para realizarem a mamografia, que tem o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida de todas elas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo suzanense.