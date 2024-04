Carreta da Mamografia segue com exames até o próximo sábado

A Carreta da Mamografia do projeto “Mulheres de Peito”, realizado na cidade pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Suzano, prosseguem até o próximo sábado (27/04). O equipamento tem realizado 50 atendimentos diários no Largo da Feira, localizado nos cruzamentos das ruas Konoe Endo e Benjamin Constant, no centro.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a deputada estadual Solange Freitas acompanharam na tarde desta sexta-feira (19/04). Também participaram da ação a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo; o vereador Pedro Ishi; e a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

O equipamento oferece exames de mamografia de forma gratuita e em livre demanda às mulheres que forem ao local. Ele foi viabilizado com apoio da deputada e, até o último dia de atuação, atenderá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e, aos sábados, das 8 horas ao meio-dia.

A meta é realizar ao menos 50 atendimentos nos dias úteis, por conta do maior tempo de funcionamento, e 25 aos sábados. Para realizar um exame a mulher deve estar munida de documento de identidade e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de atender o público preconizado pelo Ministério da Saúde (mulheres de 50 a 69 anos), o serviço também contempla o público feminino que tem entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos.

O objetivo da carreta é de facilitar o acesso das mulheres que precisam realizar este exame e promover o diagnóstico precoce de um possível câncer de mama, o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. A doença responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde.

A imagem do exame é fornecida na hora e o resultado com laudo é emitido dois dias depois, pela internet. As equipes da carreta disponibilizam um link com QR Code para a paciente acessar o documento. Se for constatada qualquer diferença que possa indicar uma lesão alusiva ao câncer, a paciente será direcionada para um hospital de referência do Estado para realizar o tratamento da doença.

Durante a visita, a deputada destacou as ações realizadas em Suzano para a prevenção da doença. “Agradeço todo o trabalho que a cidade faz em relação à saúde da mulher. Isso é importante, fico muito feliz em contribuir com essa iniciativa. O diagnóstico precoce é importante e essa carreta ajuda muito. Estamos juntos nesta caminhada”, apontou.

O secretário de Saúde citou a importância do projeto para reduzir a espera por exames de mamografia na cidade. “É um procedimento periódico, então sempre temos demanda. Essa parceria nos ajuda muito a controlar esses números”, afirmou.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a parceria facilita o acesso a quem tem dificuldades para realizar o procedimento. “O local que disponibilizamos para a carreta foi estratégico, pois o Largo da Feira é muito movimentado e fica na região central. Assim, as mulheres conseguem realizar o exame sem precisar fazer grandes deslocamentos e esperar muito. E, se constatado algo de anormal, ela já inicia o tratamento com o encaminhamento feito na própria carreta. É uma parceria muito importante para nossa cidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo.