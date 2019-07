Carreta de mamografia desembarca dia 26 de agosto em Suzano

A partir do dia 26 de agosto a carreta Mulheres de Peito atenderá as mulheres de Suzano com exames gratuitos de mamografia. A programação foi confirmada pela equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, ao deputado Estevam Galvão, em atendimento à solicitação que ele fez para que a cidade recebesse novamente o serviço.

Segundo o cronograma de serviços do Estado, a unidade prestará atendimento em Suzano até o dia 14 de setembro, no Largo da Feira (travessa da rua Konoi Endo com a Benjamin Constant).

A expectativa é que a carreta Mulheres de Peito acabe ou reduza significativamente a fila de espera para este exame na cidade. Além disso, o programa incentiva as suzanenses com idades entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos de mamografia. "O exame previne e possibilita a detecção precoce de tumores malignos, inclusive em fases em que a mulher não apresenta nenhum sintoma", alertou o deputado Estevam.



Para as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, não haverá necessidade de pedido médico de mamografia para a realização do exame nas unidades móveis. Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar os exames, mas desde que tenham em mãos um pedido médico, que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular.

A última vez que Suzano recebeu a carreta foi em agosto de 2017, também a pedido do deputado Estevam. Na época, mais de 1,3 mil mulheres foram atendidas. Destas, cerca de 40 foram encaminhadas para consulta com mastologista devido à alteração no exame.



As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além de mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

"A unidade móvel que virá para Suzano contará com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista", disse Estevam.



As imagens captadas pelos mamógrafos serão encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sairá em até 48 horas após a realização do procedimento.