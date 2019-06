Cartórios Eleitorais de Suzano vão realizar plantão de atendimento

Os cartórios eleitorais de todo o estado vão realizar neste sábado, 15, das 8 às 13 horas, um plantão para atendimento. O intuito é possibilitar aos eleitores que façam o cadastro biométrico ou regularizem o título inativo, conforme informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Para quem não possui tempo durante a semana, o plantão no sábado será muito útil. Conforme informou a chefe de cartório eleitoral, Imaculada Pires Almeida, da 181ª Zona Eleitoral, todos os meses é realizado um plantão no final de semana, por ordem do TRE.

Quem não compareceu às urnas nas três últimas eleições e não se justificou, está com o título eleitoral inativo. Imaculada afirma que é necessário regularizá-lo e explica como. "O eleitor precisa comparecer ao cartório mais próximo, portando um documento original com foto, comprovante de residência e pagar uma multa, no valor de R$ 3,51 para cada turno que perdeu".

Ela reitera que, além da inatividade do título, é preciso fazer o cadastro biométrico. Apenas 40,13% do eleitorado de Suzano fez o cadastramento biométrico, conforme levantamento feito por Imaculada. O prazo para regularizar a biometria na região é até 2022, porém a chefe do cartório releva o pedido para que não deixem para o final.

"Nós sempre pedimos para que não deixem para o último momento. Assim não prejudica o eleitorado e não sobrecarrega nós do cartório".

Faltam ainda, aproximadamente, 124.734 mil pessoas passarem pela regularização biométrica, em Suzano. Conforme levantamento feito nos dois cartórios da cidade. Para aqueles que tiverem interesse em comparecer ao plantão do próximo dia 15, a orientação é que façam o agendamento pelo site do TRE - tre.sp.jus.br - para assim garantir o atendimento.