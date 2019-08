Cartórios Eleitorais realizam neste sábado plantão para cadastro biométrico

As 181ª e 415ª Zonas Eleitorais de Suzano realizarão neste sábado (10) plantão para regularização do cadastro biométrico na cidade.

A ação acontecerá das 8 às 13 horas, nos prédios das duas unidades, no centro da cidade. Para realizar a biometria, é necessário agendar no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no www.tre-sp.jus.br. A chefe da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida, recomenda que os eleitores realizem o cadastro online.

O atendimento por senha é possível, mas o eleitor corre o risco de não conseguir realizar a biometria, já que o número de senhas é limitado. "A agenda está cheia, então é possível que algumas pessoas não consigam ser atendidas apenas retirando a senha", disse.

Mais de 91 mil

Nos últimos onze dias, quase 1.5 mil pessoas realizaram a biometria em Suzano. O último balanço divulgado ao DS pela chefe da unidade apontava 89.571 cadastros atualizados até o dia 29 de julho. Atualmente, esse número já é de 91.036 pessoas.

A cidade conta com 213.007 eleitores ativos. A 181ª Zona Eleitoral realizou, até o momento, 48.743 biometrias, o que representa 42,59% da meta. Na 415ª Zona Eleitoral, foram realizados 42.293 cadastros biométricos.

Biometria Itinerante

Nos próximos dias, a "Biometria Itinerante" deve ser levada para o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Gardênia. O projeto consiste em estender o serviço para outras regiões da cidade, com o objetivo de atender eleitores que, por algum motivo, não estão indo aos cartórios.

No momento, estão sendo avaliadas as condições de internet do local. Um servidor deve ir ao Gardênia em breve, para analisar a situação junto à direção do CEU. No entanto, ainda não há um prazo certo para que isso seja concretizado.

Serviço

Os eleitores da 181ª Zona Eleitoral devem comparecer ao prédio, localizado na Rua Mirambava, 118. Aos registrados na 415ª, o endereço é a Rua Benjamin Constant, 1029.

O eleitor precisa chegar ao local no dia e horário agendados portando documento oficial com foto, comprovante de residência emitido em até 3 meses antes da data agendada, além de título de eleitor, se tiver.