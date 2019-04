Cartórios registram baixa procura pela regularização do título de eleitor

Muitos susanenses ainda não regularizaram a situação de seus títulos eleitorais. Quem ainda não compareceu aos cartórios da região, terá até o dia 6 de maio para regularizar sua situação. Mesmo com a aproximação da data limite, o movimento de pessoas que procuram pelo serviço nos cartórios ainda é baixo.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral cerca de 6.803 suzanenses estão em situação irregular e estão com o risco de cancelamento do título por conta da ausência nas últimas três eleições, sem justificativa e sem o pagamento da multa correspondente.

Os cartórios da 181ª e 415ª da zona eleitoral de Suzano ainda registram pouca procura de eleitores que buscam pela regularização do título. No cartório da 415ª da zona eleitoral o movimento de pessoas para a regularização é baixíssimo.

O cartório registrou que nos últimos 15 dias apenas 385 pessoas compareceram ao local para realizar o serviço. A contabilidade do mês de março aponta que apenas 625 pessoas regularizaram sua situação.

Na região do Alto Tietê a cidade com maior número de pessoas em situação irregular ainda é Suzano, seguida por Mogi das Cruzes, com 6.758. Itaquaquecetuba é a terceira cidade com mais títulos "passíveis de cancelamento", 4.678 no total.

Ferraz de Vasconcelos (2.609), Poá (2.055), Arujá (1.236) e Santa Isabel (702) somam juntas 6.602 títulos. Já Salesópolis (186), Biritiba-Mirim (369) e Guararema (440) são as três cidades com menos regularizações a serem feitas.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, para verificar se há pendências ou se está quite com a Justiça Eleitoral, o eleitor pode consultar o site do TRE-SP ou ir ao cartório eleitoral mais próximo de sua residência.