Casa desaba no Miguel Badra; 7 famílias estão desabrigadas pelas chuvas

O desabamento de uma residência no bairro do Miguel Badra obrigou a Defesa Civil a fazer interdições de imóveis. Pelo menos, sete famílias ficaram desabrigadas.

Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil prestou orientações, interditou imóveis onde era necessário e acionou outros setores municipais responsáveis.

Até agora, são sete famílias desabrigadas. Elas viviam em imóveis que ficam em uma área de ocupação irregular. A maior parte dessas pessoas se alojou em casas de parentes ou vizinhos e outras vão para o abrigo do Centro Social Bom Samaritano, ofertado pelo município, até que sejam cadastradas pela Diretoria Municipal de Habitação para receberem o benefício do aluguel social.

De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil realizou vistorias e interditou sete imóveis, que precisarão ser demolidos em razão de risco iminente de desabamento.

Os casos registrados no bairro, de pontos de lâmina d’água e de deslizamento de terra (que ocasionou o desabamento de um imóvel e deixou outros seis em risco), ocorreram em razão da forte chuva em pouco tempo na noite desta segunda-feira (13/02), que alcançou índice de 86 milímetros.

“Ou seja, mesmo com as limpezas constantes de bueiro e de valas de drenagem que a administração municipal executa, o alto índice de pluviosidade em pouco tempo acarretou nesta situação. A Defesa Civil de Suzano segue no bairro e também continua em monitoramento constante pela cidade, principalmente das 45 áreas de risco da cidade”, informou a Prefeitura.

Todas as moradias interditadas ficam em uma área de ocupação irregular na rua Daniel dos Santos, no bairro Miguel Badra Baixo.