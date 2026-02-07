CCMI Maria Picoletti divulga 276 vagas para atividades da melhor idade

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com 276 vagas abertas para participação em atividades gratuitas voltadas a pessoas com mais de 60 anos. As oportunidades estão distribuídas em diferentes modalidades, com aulas realizadas de segunda a sexta-feira, em períodos da manhã e da tarde, e início previsto entre os dias 4 e 13 de março.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro), das 8h30 às 16h30, mediante apresentação de RG e comprovante de endereço.

As atividades abrangem as áreas de educação, cultura, práticas corporais, lazer, música, artesanato e bem-estar. Entre as opções disponíveis estão alfabetização, com aulas às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 14 horas; artesanato, às quintas-feiras, às 9 e 13 horas; coral, às segundas-feiras, às 13 horas, além de turma de coral para iniciantes, às 15 horas.

Também há vagas para crochê, às terças-feiras, às 10 horas; dança de salão, com turmas às segundas, quartas e sextas-feiras, em horários que variam entre 8h30, 10h30, 14 e 15 horas; dança flashback, às quartas-feiras, às 10 horas; dança sênior, às segundas-feiras, às 8h45; e dança circular, às quartas-feiras, às 15 horas.

A programação inclui ainda atividades de defesa pessoal, às segundas-feiras, às 10 horas, e sextas-feiras, às 14 horas; jogos recreativos, como o Rummikub, às terças e quintas-feiras, às 13 horas; karaokê, às sextas-feiras, às 13 horas; teatro, às quartas-feiras, às 8 e 9 horas; e violão, com aulas às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

Para os interessados em práticas integrativas e de bem-estar, há vagas em reiki, às terças-feiras, às 9 horas; reflexologia, às quintas-feiras, às 8h30; e barras de Access, às quartas-feiras, às 8 horas. Também estão disponíveis vagas para oficina de recreação, às quartas-feiras, às 8h30 e 10 horas.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, ressaltou a importância da programação desenvolvida ao longo do ano para a melhor idade. “As atividades são organizadas para promover a socialização, incentivar o aprendizado e manter os idosos ativos, em um espaço acolhedor, onde todos se sintam à vontade e valorizados”, destacou.

Já a dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou o compromisso da prefeitura com o cuidado e a atenção às pessoas idosas. “Cuidar da melhor idade é reconhecer histórias, trajetórias e contribuições importantes para a cidade. O CCMI é um espaço que oferece oportunidades de convivência, bem-estar e participação ativa no dia a dia”, finalizou.