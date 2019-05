Cemitérios municipais devem receber 20 mil visitantes no Dia das Mães

A Prefeitura de Suzano tem a expectativa de receber 20 mil visitantes nos cemitérios municipais São Sebastião e São João Batista durante o Dia das Mães, no próximo domingo (12). Esta é a segunda data do ano com maior visitação, atrás apenas do Dia de Finados.

Atualmente, ambos os locais passam por manutenção geral, como limpeza e revitalização de guias. Além disso, a capela do Cemitério São Sebastião recebe nova pintura, já que no domingo, às 8h30, será realizada uma missa em homenagem ao Dia das Mães.

O diretor-administrativo das duas unidades, Fábio Tostes da Luz, ressalta também que as famílias podem fazer reformas e reparos nos jazigos até sábado (11). “Na semana que antecede a data, os cemitérios já apresentam uma maior movimentação. No domingo será permitida apenas a limpeza, para preservarmos o local e proporcionarmos mais conforto e tranquilidade aos visitantes”, disse.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, destaca que haverá intensificação de agentes no entorno dos cemitérios para manter a organização no trânsito. “Sabemos que no Dia das Mães há um movimento bem maior nas imediações, por isso, caso haja necessidade, faremos uma interdição emergencial a fim de garantir mais segurança aos motoristas e pedestres”, disse o chefe da pasta.

O Cemitério São Sebastião fica na rua Cássia Francisco, 651, na Vila Figueira. Já o Cemitério São João Batista – também conhecido como Cemitério do Raffo – está localizado na avenida Brasiliana, 10, no Parque Alvorada. Ambos funcionam diariamente, entre 8h30 e 17h30. No domingo do Dia das Mães, os dois cemitérios ficarão abertos até a saída do último visitante.