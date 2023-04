Censo Previdenciário vai atualizar cadastro com informações de servidores

A iniciativa atende ao programa "Pró-Gestão de Regime Próprio de Previdência Social - RPPS", do Ministério da Previdência Social, e deverá ocorrer por meio de cadastro on-line dentro do período de seis meses, contando com o suporte de uma empresa de assessoria contratada. De acordo com a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira, a atualização cadastral permite maior controle dos segurados e garante ampla visão quanto à organização e revisão dos planos de custeio e benefícios.

"O censo traz inúmeros benefícios para a administração pública a partir da visão aprofundada da base de dados dos segurados, sendo um procedimento imprescindível para dimensionarmos o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios", disse ao destacar a adequação do município diante do advento da Emenda Constitucional de n° 103/2019.

Outro ponto importante com a atualização é a possibilidade de emissão e simulação de memórias de cálculo para as concessões de aposentadorias e pensões aos servidores públicos de Suzano. Segundo o superintendente do IPMS, Joel de Barros Bittencourt, a base atualizada e fidedigna é a garantia de melhoria na gestão do RPPS. "Teremos ganhos incalculáveis na concessão de benefícios, folha de pagamento e arrecadação de contribuições previdenciárias, além de evitar prejuízos aos cofres públicos com pagamentos indevidos a servidores já falecidos", explicou.

A realização do censo visa a obtenção da certificação "Pró-Gestão RPPS", que tem por objetivo a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária, garantindo maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços. A previsão é de que o recenseamento ocorra de maneira periódica, contemplando diferentes etapas.

A reunião na Prefeitura de Suzano também contou com a participação do departamento de Gestão de Pessoas, representado pelos funcionários Alana Ferreira Tavares e André Luiz de Souza do Amaral; e da Magma Assessoria, representada Benedito Garcia Oliveira Neto. Pela Câmara Municipal de Suzano estiveram as representantes Rita de Cássia Eiras Canton e Andreza Teixeira Domingues dos Santos. Já pelo IPMS estiveram também os representantes Carolina Montgomery Watanabe Aguiar e João Ramos Junior.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, se reuniu na última semana com o Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS) e representantes da Câmara de Vereadores para tratar do censo previdenciário dos servidores públicos ativos e inativos do município. O levantamento visa a atualização cadastral dos trabalhadores para dimensionamento, transparência e equilíbrio na concessão de benefícios, evitando prejuízos com pagamentos indevidos.