Central de Interpretação de Libras ganha sala exclusiva no Saspe

A Central de Interpretação de Libras (CIL) da Prefeitura de Suzano ganhou uma sala exclusiva para atendimentos de tradução de maneira presencial e on-line. Com objetivo de oferecer mais comodidade aos usuários, o novo espaço está localizado no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério 1.334, no centro. A inauguração ocorreu na tarde desta quarta-feira (24/04), data em que é celebrado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, de vereadores e da comunidade surda.

O novo espaço foi projetado para oferecer um ambiente ainda mais acolhedor e funcional, atendendo às necessidades específicas da comunidade surda. Para solicitar os serviços é preciso preencher o formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano, que é totalmente adaptado para atender às necessidades do usuário, incluindo vídeos em Libras. A maioria das consultas é realizada por meio de videochamadas, as quais devem ser agendadas com até cinco dias úteis de antecedência. Com o novo espaço, será disponibilizada a opção de atendimento presencial em casos específicos, conforme avaliação do intérprete. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O projeto, pioneiro no Alto Tietê, é uma parceria do Saspe com a Secretaria de Comunicação Pública e irá completar um ano de funcionamento em 16 de maio. O último levantamento aponta que foram realizados 263 atendimentos no período, dos quais 74 foram assistências específicas na área da Saúde, o que representa 28% do total. Em serviços administrativos ocorreram 56 consultas (21,2%). Já no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), foram realizados 54 atendimentos (20,5%).

Esta iniciativa assegura a tradução de Libras em todos os serviços públicos oferecidos pela prefeitura, o que inclui os acolhimentos nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizados nas regiões central e norte do município, no Fundo Social de Solidariedade e no Procon. Além disso, o objetivo é facilitar a comunicação durante eventos, projetos e ações desenvolvidos e executados por meio da administração municipal, como inaugurações, conferências, ações sociais, entre outros.

O munícipe Ronaldo dos Santos, residente na cidade há mais de 50 anos e surdo desde o nascimento, prestigiou a inauguração e compartilhou sua experiência com o atendimento da CIL. “Em Suzano, não tínhamos um local assim e muitos dos meus amigos surdos deixaram a cidade devido à falta de acessibilidade, mas agora, com o apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi, os surdos estão retornando. Na minha avaliação, a tradução de Libras durante consultas médicas é excepcional. Com a intérprete, o médico entende exatamente nossas queixas, e nós compreendemos o diagnóstico. Sinto-me muito grato e valorizado por Suzano oferecer essa acessibilidade”, explicou.

De acordo com o secretário de Comunicação Pública, o compromisso contínuo da cidade com a acessibilidade é uma das metas buscadas dentro da administração municipal para promover cada vez mais a inclusão em Suzano. “Desde a formação de uma equipe capacitada e sensível às necessidades da comunidade surda, até a criação de um ambiente acolhedor e acessível, estamos comprometidos em oferecer um serviço de qualidade, que respeite cada indivíduo, além de garantir o acesso à informação e aos serviços disponíveis”, frisou Pavione.

Já o vereador Jaime Siunte, autor da lei municipal nº 5.415/2023, que autoriza a criação da CIL, e que esteve acompanhado dos vereadores Artur Takayama e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, destacou a satisfação de ver o espaço funcionando. “É motivo de orgulho ter contribuído com este projeto. Não há uma pessoa que tome conhecimento deste trabalho e não se surpreenda. As pessoas estão felizes, pois realizamos algo de grande importância. Agradeço à administração municipal por me permitir fazer parte deste grupo vencedor”, apontou o parlamentar.

“Estamos realizando o nosso trabalho com máxima seriedade e empatia, garantindo uma abordagem responsável e comprometida com a inclusão. Nossa meta é proporcionar atendimento a todos os moradores que necessitam desse tipo de apoio e estamos empenhados em construir uma sociedade inclusiva para todos. Agradeço ao secretário Paulo (Pavione) e digo que pode contar sempre comigo. São projetos como este do qual nos orgulhamos em deixar como legado, um verdadeiro marco para nossa cidade”, declarou Larissa.

Por sua vez, o prefeito agradeceu a presença e o apoio de todos e reforçou que o projeto está em constante evolução. “Contamos com uma intérprete disponível na Central de Interpretação de Libras, além de uma equipe que é acionada conforme a demanda. Esses serviços asseguram que pessoas surdas possam acessar os atendimentos de forma eficaz, sem enfrentar barreiras. Além disso, reforço que oferecemos cursos básicos de Libras tanto para os servidores municipais quanto para o público em geral, duas vezes ao ano”, afirmou o chefe do Executivo.

Presenças

A solenidade contou ainda com a participação dos secretários municipais Alex Santos (Governo); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esporte e Lazer); e Cintia Lira (Administração). O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), André Luis Bonfim; a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Márcia Castilho Oliveira; o diretor Administrativo e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Marcos Manrique; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Suzano (CMDM), Laís Matos da Silva; a diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Secretaria Municipal de Saúde, Cintia Steffens Watanabe; e a intérprete Cláudia Oliveira, da Secretaria de Educação de Suzano, também marcaram presença.

Curso

É importante destacar que a Secretaria de Educação de Suzano oferece cursos de Libras com o objetivo de capacitar profissionais da rede municipal de ensino e membros da comunidade cujas funções estejam relacionadas com atendimento ao público. Essa formação é realizada no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Sales, 884 - Centro). As vagas são disponibilizadas duas vezes ao ano.

Durante a capacitação são abordados temas como a história da educação de surdos no Brasil e no mundo; alfabeto manual, numeração e datilologia; configuração de mãos, pontos de articulação e movimentos; recursos de acessibilidade; vocabulários e verbos; saudações e expressões de sentimentos; adjetivos, sinônimos e antônimos; contexto escolar; partes do corpo humano, higiene e saúde; vestuário; nomes de estados, países e tipos de moradia; meios de transporte e profissões; além de aspectos relacionados ao calendário.