Central de monitoramento é inaugurada em Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou na noite desta sexta-feira (10) a Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, localizada no subsolo do Paço Municipal Firmino José da Costa. O espaço conta com o controle de 52 câmeras de alta definição, um software de tecnologia de ponta e um sistema de última geração, além de estar conectado às escolas municipais.

Com monitoramento integral, durante as 24 horas do dia, a central tem salas de verificação das imagens, com privacidade; de crise, para reunião de delegados, agentes de segurança e autoridades, com objetivo de definir estratégias e ações preventivas e de combate ao crime e às infrações; de comunicação, para interligar e receber informações de todos os órgãos de segurança da cidade; e a principal, onde ficam computadores, servidores e monitores, com expansão em painéis na parede.

O local também monitora as escolas municipais, com apoio de 92 agentes de segurança que contarão com o dispositivo "botão de pânico", que, ao ser acionado, enviará uma mensagem imediatamente à CSI com nome e endereço da unidade escolar para que sejam enviadas as forças de segurança.

A infraestrutura técnica está sob os cuidados da empresa DataCity Serviços Ltda., contratada para realizar o serviço com um investimento de R$ 2.299.800,00. O trabalho envolve o gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com disponibilização de equipamentos e outros itens.

O ambiente também está diretamente conectado à Guarda Civil Municipal (GCM), Canil, Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard), Patrulha Maria da Penha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Na oportunidade, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, apresentou todo o espaço, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo; do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; do comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade; bem como dos deputados federal, Márcio Alvino, e estadual, André do Prado.

“Contamos com um espaço totalmente equipado, com portas blindadas e com sistema integrado. Teremos um efetivo atuando 24 horas por dia e com muita dedicação. Nossa pretensão é oferecer mais segurança aos suzanenses”, disse Santos.

Voltando-se à Educação, o secretário Leandro Bassini informou que as 73 unidades de ensino já contam com alarme integrado ao CSI, bem como o “botão do pânico” e com agentes de segurança escolar. “Realizamos novas contratações e, atualmente, contamos com 92 profissionais de segurança nas instituições de ensino. Já temos alarmes em todas as unidades, ligados à central e estamos instalando, aos poucos, os ‘botões de pânico’. Até o momento, 43 já estão equipadas e até o final de maio, todas estarão com esse dispositivo. É um trabalho grandioso, mas que garante segurança às crianças”, explicou o titular da Educação suzanense.

Por sua vez, o secretário de Transportes destacou que as 52 câmeras instaladas vão auxiliar os agentes de trânsito a checarem acidentes e, desta forma, conseguirão ter agilidade no atendimento. “Teremos câmeras com leitura de placas, que facilitarão nossa apuração de crimes, como veículos roubados. Importante frisar que não servirão para multas, mas, sim, para garantir mais segurança a todos. Outro ponto relevante é que estamos em tratativas para firmar o convênio com o Estado para a vinda do Sistema Detecta, que será mais fácil pelas câmeras já instaladas”, contou Galo.

Para os deputados André do Prado e Márcio Alvino, a CSI é um legado importante para toda a população suzanense. "A Segurança Pública é prioridade nesse governo. E o prefeito Rodrigo Ashiuchi deixou isso muito claro com o investimento feito para implantar a CSI”, disse Alvino. “A cidade não vai poder retroceder a partir de agora. A população vai se acostumar com esse sistema de monitoramento altamente tecnológico. E, no futuro, sem dúvida, mais câmeras e equipamentos virão para incrementar esse serviço. O governo passará. Outras administrações chegarão. Mas a CSI seguirá de forma duradoura", complementou Prado.

Para o chefe do Executivo suzanense, a CSI é uma ferramenta estratégica de combate à criminalidade, que vai auxiliar na resolução de ocorrências. "As escolhas dos locais de monitoramento foram feitas de acordo com estudo da segurança. Nesta primeira fase, colocamos 52 câmeras, tendo o objetivo de ampliar para cem até o fim do ano. Esta foi uma promessa minha, durante a campanha, e estamos hoje entregando, assim como fizemos com a Arena Suzano, o Centro de Esportes e Lazer Unificado (CEU), a revitalização do Pronto Atendimento de Palmeiras e que estamos fazendo com a Marginal do Una e o trevo do Dona Benta. Um trabalho grandioso para Suzano continuar andando para frente”, concluiu Ashiuchi.

Entrega especial

Além da CSI, o prefeito Rodrigo Ashiuchi também entregou duas viaturas (Oroch) ao Departamento de Trânsito da cidade; uma (Amarok) para a Patrulha Maria da Penha; outras duas (Duster) e um ônibus equipado com câmeras à GCM; e uma (Sprinter) ao Corpo de Bombeiros.

Patrono

O guarda civil municipal Lubnan Mohamed Ghazal nasceu em São José dos Campos em 1958. Foi filho de Mohamad Mustafa Ghazal e Salha Ghazal. Foi casado com Izabel Cristina Soares Oliveira, com quem teve uma filha, Nayla Cristina Soares Mohamad Ghazal. Integrou o primeiro grupo de 18 GCMs da cidade e faleceu em 2011, com 53 anos de idade.

O agente contribuiu de forma significativa para o crescimento da GCM Suzano, sendo exemplo de dedicação, abnegação e pró-atividade digna de ser seguida por seus pares.

Durante o tempo em que permaneceu nas fileiras da GCM de Suzano, o agente sempre cumpriu sua função com competência, profissionalismo e esmero, dignificou o nome da corporação e atuou de maneira ativa em diversas ocorrências das mais variadas naturezas.

O GCM Ghazal era um dos destaques, pois estava sempre pronto para ajudar os companheiros de farda a superar quaisquer problemas e disposto a auxiliar e servir o próximo sem esforços, indo muito além de qualquer servidor público.

Participação

Durante a cerimônia, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e o controlador-geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, assim como os secretários municipais Itamar Corrêa Viana (Planejamento e Finanças), Marcelo Prado (Comunicação Pública), Cíntia Renata Lira (Administração), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Said Raful Neto (Governo), Murilo Inocencio (Assistência e Desenvolvimento Social) eAndré Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) estiveram prestigiando.

A presidente da Câmara de Suzano, Gerice Rego Lione, e os vereadores Max Elano Benedito, Neusa dos Santos Oliveira, José Silva de Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, Edirlei Junio Reis, André Marcos de Abreu, José Alves Pinheiro Neto, Marcos Antônio dos Santos e Leandro Alves de Faria, assim como o comandante do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, capitão Lucas Miatello, o sub-comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (32º BPM/M), major Roberto Caruso, o padre Luis Hidalgo e demais autoridades do município também marcaram presença.