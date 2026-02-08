Centro de Abastecimento Farmacêutico de Suzano distribui 64,9 milhões de medicamentos em 2025

O Centro de Abastecimento Farmacêutico (Caf) distribuiu 64,9 milhões de medicamentos às unidades de saúde de Suzano em 2025, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a pasta, o Caf atua no controle logístico de medicamentos e materiais médico-hospitalares para todas as unidades de Saúde do município. O espaço atende às exigências técnicas no Ministério da Saúde, com instalações 100% informatizadas para um sistema logístico de controle de medicamentos.

A Secretaria explica que, a logística é planejada a partir do recebimento dos pedidos das unidades e o fornecimento ocorre periodicamente conforme necessidade dos equipamentos da rede municipal de saúde, com base na média prevista para o fornecimento completo dos itens à população.

Atualmente, o Caf abastece 26 unidades de Saúde de Suzano, como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade de Saúde Familiar (USF), Clínica da Família, Clínica da Mulher, Pronto Atendimento de Palmeiras e o Ambulatório de Especialidades.

