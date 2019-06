Centro de Convivência está com inscrições abertas para 11 cursos

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti está com inscrições abertas nesta semana para mais de 180 vagas em 11 cursos. As datas variam de acordo com cada oficina. As atividades são voltadas para pessoas acima de 55 anos e que residam em Suzano.

Os cursos disponíveis são: Bordado (10 vagas), Artesanato em Geral (22), Crochê Avançado (10), Crochê para Iniciantes (10), Pintura em Tecido (17), Stencil (20), Xadrez (5), Dança de Salão (60), Informática (24), Alfabetização (8), Coral e Liang Gong – estes dois últimos com vagas ilimitadas.

As inscrições já estão abertas para Bordado, Artesanato em Geral, Crochê Avançado, Crochê para Iniciantes e Pintura em Tecido. Já nesta terça-feira (25/06), o cadastro foi aberto para Stencil, Coral e Xadrez. Para Dança de Salão as inscrições começam nesta quarta-feira (26/06). Já na quinta-feira (27/07) será a vez de Informática, Alfabetização, Pintura em Tecido e Liang Gong.

Grande parte dos cursos tem início em agosto (as datas variam de 01/08 a 07/08), com duração de quatro meses cada um, com exceção de Coral e Liang Gong, que ocorrem durante todo o ano e o aluno já pode começar de imediato após a realização da inscrição.

Os interessados devem procurar o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti das 8 às 17 horas. É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de endereço de Suzano e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além das aulas, os alunos também têm à disposição biblioteca, computadores, palestras, eventos e passeios.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o espaço é bastante adequado para as capacitações e promove saúde, bem-estar e qualidade de vida. “Os resultados são muito positivos. Os alunos saem daqui realizados, com a possibilidade de concretizar novas atividades e fazer mais amigos”, enfatiza.



O endereço da unidade é rua Benjamin Constant, 1.375, no centro de Suzano. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4744-8064 e 4743-1600 (ramal 28).