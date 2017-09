Centro de Distribuição dos Correios de Suzano adere à paralisação

Os funcionários dos Correios aderiram na quarta-feira (27) à greve da categoria. O Centro de Distribuições (CDD) de Suzano atua com o efetivo parcialmente reduzido em 30%. As agências também devem incorporar ao ato, em menores proporções. Uma nova assembleia com os trabalhadores está agendada para a próxima segunda-feira. A classe reprova a proposta da empresa de reajuste salarial de 3%, a serem pagos a partir de janeiro de 2018.

Além do reajuste salarial de 3%, a categoria exige o retroativo a agosto deste ano, adequação da inflação, benefícios e ainda a manutenção das cláusulas estabelecidas na íntegra. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de Sorocaba (Sintect-SP) é o órgão à frente das tramitações direto com a empresa.

Há exatos cinco meses, os Correios também paralisavam parcialmente os serviços. Em abril, 90% dos trabalhadores aderiram ao ato em Suzano. Na época, a greve reivindicava aos direitos da classe e dialogava com movimentos da greve geral prevista para aquele mês.