Centro Dia do Idoso completa um mês de funcionamento

O Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho completa seu primeiro mês de funcionamento nesta quinta-feira (15). A unidade, voltada ao bem-estar, à saúde e à valorização da terceira idade, já tem 23 pessoas referenciadas, que participam de atividades lúdicas e recebem atendimento de saúde.

O equipamento público foi inaugurado em 13 de julho e iniciou a prestação de serviços dois dias depois, com gestão da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e subvenção e supervisão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano. É voltado a quem tem mais de 60 anos e esteja em situação de semidependência (que necessita de algum tipo de auxílio em tarefas do dia a dia).

O cadastramento dos atendidos foi realizado tanto pela captação de agentes de assistência social ou por busca ativa da comunidade junto ao setor administrativo do Centro Dia do Idoso, resultando em 23 pessoas acolhidas após referenciamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Entre as atividades no local estão ginástica, eventos de socialização, oficinas de artesanato, rodas de conversa sobre saúde geriátrica, acompanhamento familiar, passeios e o concurso de beleza para a terceira idade, programado para setembro.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocencio, o Centro Dia do Idoso é parte da estratégia da atual administração municipal em garantir os direitos de todos os segmentos em situação de vulnerabilidade. Este é um projeto embrionário e que poderá ser ampliado para outras regiões da cidade.

“A administração municipal vem trabalhando para garantir a visibilidade e a dignidade de todas as parcelas da população. São direitos garantidos pela nossa Constituição que devem ser respeitados e protegidos por todos os agentes públicos e Suzano cumpre sua parte na garantia disso, principalmente junto àqueles que tanto contribuíram para o nosso desenvolvimento econômico e cultural. Em um mês, o equipamento já está ajudando muitas pessoas e queremos conquistar novas unidades para o município”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas no próprio Centro Dia do Idoso, que fica na rua Tito Prates, 475, no Cidade Boa Vista, ou no Creas, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.410, no centro. O telefone de contato é (11) 4743-2588.