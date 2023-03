Centros de Detenção Provisória têm menos presos que a capacidade

Ontem, o Governo do Estado informou que os dois CDPs atingiram 92% da capacidade. No total, são 1.537 homens que aguardam julgamento de seus crimes nas duas unidades, com espaço para 1.673.

A Secretaria da Administração Penitenciária atualiza os dados diariamente no site da pasta do Estado de São Paulo.

Entre os dois locais, o CDP de Mogi tem capacidade para receber 838 presos e chegou a 714 pessoas no último dia 22 de março.

No CDP de Suzano pode-se receber até 835 presos e atingiu 823. A última atualização foi nesta quinta-feira (23).

Dentro desses centros de detenção tem a Ala de Progressão Penitenciária, um setor destinado a presos que cumprem pena no regime semiaberto e que prestam serviços na própria unidade, como limpeza, manutenção e conservação. Nesse caso, as celas ficam separadas dos presos do regime fechado.

Esta Ala de Progressão tem espaço para seis presos em Mogi e chegou a três; e em Suzano, pode receber até nove presos, com quatro pessoas nas celas.

CDPs

Os dois Centros de Detenção Provisória foram inaugurados nos anos 2000.

Em Suzano, foi em 2003. Na época era a 20ª unidade específica para abrigar os presos que aguardam julgamento e fazia parte do projeto de extinção das cadeias públicas e distritos policiais do Estado.

Na inauguração tinha capacidade para 768 vagas, detector de metais, alarme e sistema de CFTV com câmeras. Foram investidos de R$ 8.246.247,00 na obra.

O Governo de São Paulo havia prometido desativar, até o final de 2004, todos os distritos policiais da Capital e seus presos, que estavam sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública passaram, na época, para a Secretaria da Administração Penitenciária que tinha 110 unidades e 86.823 presos. Ao todo, no Estado de São Paulo há 113.804, portanto 26.981 com a SSP.

