Centrus Norte faz 490 atendimentos

Os serviços móveis promovidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, por meio do programa “Cidadania Itinerante”, e pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), registraram um total de 491 demandas atendidas entre os dias 14 e 18 de fevereiro. O acompanhamento foi promovido no estacionamento do Supermercado Nagumo, onde está localizado o

Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte, no bairro Jardim Dona Benta, mediante uma parceria entre a pasta estadual, a concessionária de fornecimento de água e a Prefeitura de Suzano.

Na ocasião, o projeto coordenado pelo governo do Estado atuou entre os dias 14 e 15, com o oferecimento de 438 serviços demandados por 183 moradores para que pudessem sanar dúvidas e solucionar questões variadas voltadas à pendência de documentos.

No período foram registrados 145 orientações gerais e 206 encaminhamentos para emissão de segundas vias de RG (105), CPF (66), certidões de nascimento, casamento ou óbito (33) e de CNH (2). Além disso, foram constatadas 28 consultas ao Serasa, a elaboração de 18 currículos, o registro de 25 atestados de antecedentes criminais e a criação de 16 carteiras de trabalho digital.

Por sua vez, a unidade móvel da Sabesp esteve à disposição para moradores de todo o Alto Tietê entre os dias 14 e 18, garantindo atendimento a 53 demandas. Entre as principais solicitações, a concessionária auxiliou os indivíduos na emissão da segunda via de contas, na renegociação de dívidas e na solicitação de novas ligações de rede.

O chefe da pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, explicou que as parcerias são fundamentais para fortalecer a prestação de serviços de forma próxima à população. "Ter uma unidade móvel junto ao Centrus Norte, que é um espaço conhecido da população, reforça nosso objetivo em descentralizar o serviço público na cidade, facilitando a rotina de quem precisa solucionar suas demandas", afirmou o chefe da pasta.