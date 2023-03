Centrus recebe exposição de artesanato de Páscoa

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) recebe até esta sexta-feira (17) uma exposição em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado em 19 de março. A iniciativa, que aborda o tema da Páscoa, acontece das 9 às 16 horas e pode ser conferida pelos munícipes na unidade localizada no número 210 da avenida Paulo Portela, no centro da cidade.

O evento é promovido pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Cultura, além do Fundo Social de Solidariedade, e conta com o apoio da empresa Suzano S/A. Ao todo, 320 produtos foram colocados à exposição, confeccionados por 15 artesãos.

No local, é possível prestigiar e adquirir itens como caixas decorativas, panos de prato, pesos de porta, cestas para chocolate, chaveiros, bonecos, tapetes, entre outros. Para a produção deste material, diversas técnicas foram usadas pelos artesãos, a exemplo de reciclagem, costura criativa, crochê com fio de malha, linha, lã e amigurumi (técnica japonesa utilizada para criar pequenos bonecos feitos de tricô).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, ressaltou a importância que este tipo de evento tem para incentivar os profissionais do segmento na cidade. “Além de uma ótima alternativa de renda para os artesãos, esta é uma oportunidade para as pessoas prestigiarem e usufruírem deste grande trabalho desenvolvido com muito conhecimento, amor e técnica. Assim, é possível adquirir itens específicos e tradicionais diretamente das mãos de quem os produziu”, destacou.

Já o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, relatou que o artesanato é uma importante manifestação artística. “Essa técnica carrega questões sociais e de ancestralidade, uma combinação entre a tradição e o contemporâneo, além da transmissão de conhecimento entre as gerações. Promover este tipo de evento dá aos artesãos a possibilidade de mostrarem o seu trabalho desenvolvido com tanta destreza e dedicação”, pontuou.