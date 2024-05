Centrus recebe terceira edição da feira 'Mega Dia das Mães'

O Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Jardim Paulista), está recebendo a 3° edição do “Mega Dia das Mães” até sexta-feira (10/05), das 9 às 16 horas, com a participação de 50 artesãos suzanenses. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, do Fundo Social de Solidariedade, da Suzano S/A e da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey).

Com a temática do Dia das Mães e preços variados, o evento conta com diversos itens como bijuterias, amigurumis, peças bordadas e personalizadas feitas com barbante, madeira, tecido, papel, EVA e outros materiais para presentear nesta data comemorativa.

O coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins, reforça a importância de apoiar projetos como o artesanato da cidade e estimular a participação de artesãs e artesãos em feiras e eventos. “A Suzano, nestes cem anos de história, tem como um dos principais compromissos o de combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. A meta da empresa é tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nas áreas onde atua, até 2030. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e iniciativas como essa valorizam o trabalho de artesãs e artesãos e fortalecem a cultura e as tradições locais, contribuindo para o aumento da geração de emprego e renda”, disse.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, André Loducca, a feira é uma oportunidade de valorizar o trabalho manual dos artesãos locais, fortalecer os laços e promover a economia criativa. “Estamos comprometidos em apoiar iniciativas como essa, que não apenas oferecem produtos de qualidade, mas também contribuem para o desenvolvimento social e econômico de nossa cidade”, destacou o chefe da pasta.

Por sua vez, para a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a feira representa um espaço de celebração da criatividade e do talento dos artesãos de Suzano, além de ser uma excelente oportunidade para os moradores adquirirem presentes únicos e especiais para homenagear as mães. “Os artesãos suzanenses são muito talentosos e é gratificante poder apoiar essa iniciativa mais uma vez. Estamos orgulhosos em participar dessa de um trabalho que enaltece a cultura e a economia local”, ressaltou ela.