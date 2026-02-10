Cerimônia oficializa posse dos novos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

A Prefeitura de Suzano realizou, nesta segunda-feira (09/02), a cerimônia oficial de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) para o mandato de 2026-2029. O ato ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e formalizou a nova composição do colegiado responsável por acompanhar, fiscalizar e fortalecer as ações relacionadas à alimentação escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino, assegurando qualidade, transparência e responsabilidade na execução do programa.

O evento contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful, que acompanhou a solenidade representando o prefeito Pedro Ishi, e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila. Também participaram da cerimônia a vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, Kelly Cristina Aguiar, e o presidente do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Amarildo Pereira dos Santos, reforçando a integração entre os conselhos que atuam no acompanhamento das políticas públicas educacionais na cidade.

A nova composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar é formada por sete integrantes titulares e sete suplentes, representantes de diferentes segmentos da sociedade, conforme previsto na legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A presidência do colegiado passa a ser exercida por Vanessa Oyos Mota, tendo como vice-presidente Vanderlei Goes Cavalcante Júnior e como suplentes Mayara Vicente e Rayana Vicente Pereira.

Pelas entidades civis organizadas, também indicadas em assembleia específica, assumiram como titulares Núbia Alves Santiago e Josué Batista de Andrade, com Maria das Dores da Silva e Erica Fernanda de Jesus Lessa Santana na suplência. Representando os trabalhadores da Educação, indicados pelo respectivo órgão de representação em assembleia específica, foi empossado como titular Davi Caetano da Silva, tendo como suplente Narjara Nemes Schiavinati.

Como representante do Poder Executivo, indicado pelo prefeito, assumiu como titular Denis Henrique Cardoso, com Cíntia Amaro Mariano dos Santos na condição de suplente. Na representação dos discentes, indicados pelo respectivo órgão de representação em assembleia específica, tomou posse como titular Rosileuda Diogo da Silva, tendo como suplente Renato Mota Gonçalves. Além das autoridades da área educacional, a cerimônia também contou com as presenças do diretor do Setor de Alimentação Escolar, Ivan Bassini; de Antonia Gasparotti e Gabriela Gimenes, que representavam a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano; de Walter Souza Dias, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano; entre outros convidados.

O novo mandato do Conselho Municipal de Alimentação Escolar terá vigência até 2029 e será responsável por acompanhar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, fiscalizar a execução do programa e contribuir para o aprimoramento contínuo da política de merenda no município. Ao final da solenidade, a administração municipal destacou a importância do trabalho dos conselhos e da participação da sociedade no acompanhamento e no aprimoramento das políticas públicas voltadas à Educação.

Para Renata Priscila, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar exerce uma função fundamental no acompanhamento das políticas públicas educacionais. “A atuação do CAE contribui diretamente para a garantia da qualidade da alimentação oferecida aos alunos, assegurando o uso responsável dos recursos e o fortalecimento das ações desenvolvidas na rede municipal de ensino”, pontuou a secretária.

Já o vice-prefeito Said Raful ressaltou a importância do conselho no âmbito da administração pública. “A posse dos novos membros reforça ainda mais o compromisso do município com a transparência, a participação da sociedade e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à Educação”, finalizou.