CEU Gardênia atende mais de 75 mil pessoas em um ano

Em um ano de funcionamento no Jardim Gardênia Azul, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido atendeu mais de 75 mil pessoas. O número foi compartilhado no domingo (14/04) pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e pelo secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, durante a celebração dos primeiros 365 dias de funcionamento do equipamento público.

A festividade contou ainda com a presença do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, e do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio, bem como do coordenador do CEU, Edson Pereira Reis, e do presidente do Conselho Gestor, Willian Chagas.

Em 3 mil metros quadrados, a unidade abriga iniciativas como Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), Vivências Culturais, Biblioteca Comunitária, entre outros. Há também o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). “Este é o centro que mais atende a população. Ele foi feito justamente para suprir a demanda desta região, que vem se desenvolvendo e crescendo. Estamos trabalhando muito pela descentralização dos serviços públicos”, disse Inocêncio.

A festividade teve dois momentos: das 9 às 15 horas, a programação ficou por conta da Secretaria Municipal de Cultura e do conselho gestor do CEU, que levaram artistas locais para se apresentarem. Em seguida, quem assumiu o evento foi o Circuito Sesc de Artes, que com toda estrutura oferecida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e a Prefeitura de Suzano, trouxe oficinas, apresentações musicais e circenses, teatro e discotecagem.

“Fico feliz de ver tanta gente reunida, ocupando os espaços públicos. Este é um prédio de portas abertas, que funciona todos os dias e que dialoga com a comunidade, principalmente com a juventude. Ao longo do ano, teremos muitas atividades para toda a família”, explicou Garippo.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a abertura do CEU é fruto do compromisso da gestão em relação à entrega de obras que por anos ficaram paradas. “A construção do CEU ficou paralisada por quase cinco anos e, ao assumirmos a prefeitura, as retomamos e concluímos. Por aqui, oferecemos tantas atividades importantes para a família. Agradeço a todos que nos ajudam a tomar conta e oferecer serviços de cultura, esporte e lazer de qualidade aos visitantes”, concluiu o chefe do Executivo.

O CEU Gardênia está localizado na rua Teruo Nishikawa, 570, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, entre 7h30 e 18 horas. Mais informações pelo telefone (11) 4742-9334.