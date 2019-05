Chapa 1 vence eleição e comandará sindicato pelos próximos 4 anos

Com 95,6% dos votos, a Chapa 1 venceu a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano e comandará a entidade pelos próximos quatro anos. A votação aconteceu de forma tranquila na terça e quarta-feira (dias 7 e 8 de maio), em 1 urna fixa localizada na sede do Sindicato e 6 urnas itinerantes, que percorreram as fábricas. A apuração ocorreu na quarta-feira (dia 8) à noite, na sede do Sindicato.

Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição, comandada pelo atual presidente Pedro Benites. Todo o processo eleitoral foi coordenado pela Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo e contou com a presença de lideranças dos Sindicatos de São Paulo, Piracicaba, Lorena, Pinhal, São José do Rio Preto, Santo André, Bragança Paulista e Ferraz de Vasconcelos, além do Sindicato dos Químicos de Suzano. Os sindicalistas trabalham levando as urnas itinerantes nas fábricas e também no processo de apuração dos votos.

Após a divulgação do resultado, o presidente Pedro Benites foi cumprimentado pelos presentes e falou sobre o desafio de comandar o Sindicato em um período difícil como o atual: "O momento é delicado, com o Governo Federal perseguindo os trabalhadores e os sindicatos. Serão 4 anos difíceis pela frente mas, com o apoio da Federação e dos metalúrgicos, tenho certeza de que vamos vencer. Fortaleceremos a nossa base e defenderemos os trabalhadores até que venha um Governo realmente comprometido com o povo", disse.

O presidente da Federação, Eliseu Silva Costa, afirmou que o resultado da eleição "comprova a liderança e a força da Diretoria, comandada pelo companheiro Pedro Benites". O tesoureiro da Federação, Edison Luiz Venâncio, acompanhou toda a eleição e fez um resumo do que ocorreu nos dois dias: "Foi tudo muito tranquilo. Os trabalhadores sabem que a Diretoria realizou um ótimo trabalho e essa vitória demonstra isso", disse.