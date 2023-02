Chargista ensina mais de 20 crianças autistas em suas aulas

O chargista Aparecido Campos Benedito, de 48 anos, o Cidão, realiza um projeto social para crianças autistas com mais de 20 inscritos.

As crianças de até 14 anos podem aprender a desenhar por 6 meses no projeto Desenhar e gratuitamente. Depois desse período, Cidão abre novas turmas.

Atualmente, ele trabalha no Centro Cultural de Santa Isabel, mas já fez parte da equipe do Diário de Suzano como chargista.

Por ser uma iniciativa social, os alunos inscritos são de outras ações da cidade.

Além dos projetos sociais, ele também ministra aulas particulares de desenho, mangá, pintura digital e ensina os estudantes a desenvolver suas próprias habilidades, a partir dos 6 anos.

Uma parte do valor pago nas aulas é revertido para as crianças do projeto.

Para manter a iniciativa viva, Cidão tem uma parceria. "Lanço as minhas revistas, o comércio ajuda financeiramente e divulgo o trabalho deles como troca”, disse.

INTERESSADOS

Os interessados em aulas particulares e que podem ajudar na ação social, podem acompanhar o trabalho pelo YouTube no Desenha Cidão, no Instagram com @caricaturas_docidão e pelo telefone 95028-7311.