Chegada de frente fria e massa de ar polar vão baixar temperatura

Dados do portal Climatempo apontam que uma frente fria se aproxima, no final de semana, em Suzano e nas demais cidades do Alto Tietê com a chegada de uma massa de ar polar no estado. As temperaturas variam entre 28 e oito graus.

Nesta sexta-feira (2) os termômetros se elevam e a temperatura máxima pode chegar a 28ºC e o sol e as nuvens aparecem no cenário na parte da manhã. As pancadas de chuva podem acontecer no final da tarde, fazendo com que a temperatura comece a cair, e tem a chance de se estender até o final da noite.

A cidade pode receber 15 milímetros de água e os termômetros devem marcar 14ºC como temperatura mínima.

A frente fria se aproxima no sábado, 3. As rajadas de vento anunciam a chegada de uma massa de ar polar na região. Com chance de chuva de 90%, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 10ºC.

No domingo, 4, a temperatura em Suzano pode chegar a oito graus.

O dia será chuvoso até o período noturno. A cidade pode receber dez milímetros de água. A temperatura máxima prevista para o domingo é de 14ºC.

O meteorologista Sanco Cassol, do Somar Meteorologia, afirma que a temperatura permanece elevada na sexta-feira. O tempo fica ensolarado na maior parte do dia. "Boa parte da sexta-feira fica com sol. A instabilidade da temperatura começa no final da tarde, que é quando a frente fria se aproxima. No sábado a temperatura cai e a onda de frio permanece na cidade durante o final de semana".

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Aline Tochio, a aproximação de uma frente fria na região acontece por causa da massa de ar polar que entra no Estado de São Paulo. Ela ainda ressalta a possibilidade de temporal no final de semana. "Os ventos anunciam a chegada dessa massa de ar polar. Há previsão de chuva para o final de semana e as temperaturas caem no sábado. A massa de ar polar acompanha a frente fria na região. Devido às fortes chuvas que a cidade deve receber, o acúmulo de água deve ser alto".