Chuva causa trânsito em ruas do Centro de Suzano

As ruas do Centro de Suzano e próximas a estação de trem registram trânsito na noite desta segunda-feira em decorrência das fortes chuvas que atingem a região desde o meio da tarde.

As vias Antônio Marques Figueira, Dr. Prudente de Morais, Jorge Bei Maluf, João Batista Fitipaldi e Viaduto Leon Feffer estão praticamente paradas.

É possível registrar congestionamento desde a Antônio Marques Figueira com a Monsenhor Nuno, até a região do Parque Maria Helena, depois do viaduto.

Os repórteres do DS, Fernando Barreto e Isabela Oliveira, registraram alguns locais.