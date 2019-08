Ciclistas reclamam da falta de segurança e pedem novas ciclovias

Os ciclistas de Suzano pedem para que a Prefeitura construa novas ciclovias em outras regiões da cidade, como na região central. O motivo seria a falta de segurança que são submetidos ao dividirem espaço com ônibus e caminhões.

O DS esteve na ciclovia de Suzano, localizada na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que liga a região norte da cidade com o terminal norte, para conversar com ciclistas que passavam pelo local.

Para Alexandre Nunes, que trabalha com coleta e utiliza diariamente a bicicleta como transporte, a ciclovia da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi ajuda muito. “Ela facilita a vida de quem precisa andar sempre com a bicicleta. Há uns 10 anos ela estava muito ruim, mas agora melhorou muito”.

Porém ele reclama da falta de segurança ao trafegar em regiões onde não possui ciclovias, como na região central. “Deve haver um respeito por parte dos motoristas e dos ciclistas, mas o problema está com os veículos maiores como ônibus e caminhões”.

Alexandre diz que por andar de carro, ajuda a ter respeito com os ciclistas no trânsito. Ele conclui dizendo que a Prefeitura poderia estender a atual ciclovia para o Dona Benta e regiões do centro da cidade.

Para o inspetor de alunos José Junior, é necessário espandir a atual ciclovia e completa. “Seria muito útil construir uma que nos guia-se de Suzano até Mogi”.

Ele afirmou que já sofreu um pequeno acidente, quando andava na região central da cidade, mas comemora que nada de grave aconteceu com ele.

“A ciclovia nos ajuda porque traz segurança. Eu mesmo já sofri um pequeno acidente uma vez. O carro conseguiu frear antes, mas chegou a encostou em mim e eu caí”, disse o inspetor.

Dia do Ciclista

Dia 19 de agosto é comemorado o dia do ciclista. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), por meio de seu presidente, Moisés Cohen, afirmou que no ano passado pelo menos 11 mil ciclistas foram internados decorrentes de acidentes. A Sbot criou a campanha Bicicleta Segura, que visa orientar as pessoas na prevenção de acidentes com bicicletas.

A Prefeitura informou que desenvolve diversas ações de Educação de Trânsito.Atualmente o município tem a ciclovia na avenida João Batista Fitipaldi, com 1,8 km de extensão, ligando a Região Norte ao Terminal Norte, Estação Ferroviária e Região Central da Cidade.