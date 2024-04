Ciclovia na Avenida Brasil tem boa aprovação e vira principal acesso

Os ciclistas que passam pela ciclovia da Avenida Brasil, em Suzano, elogiaram o trecho e recomendaram poucas melhorias.

O DS foi até o local para conversar com as pessoas que passam pelo local com frequência. Washington Cock disse que utiliza a ciclovia apenas para lazer, mas afirmou que é boa para quem utiliza para trabalhar.

“Eu uso para o meu lazer, então quando eu dou três voltas quando eu uso, mas acredito que para quem passa para ir trabalhar ajuda muito, porque é um lugar seguro”.

Na visão dele, as ciclovias levam segurança aos ciclistas. “As ciclovias dão segurança para a gente. Tem dificuldades, às vezes tem carros parados, mas a ciclovia é importante”, disse.

Agnaldo Passos entende que o lugar é ótimo para passar. “Aqui o caminho é ótimo. Tem poucos pontos que poderiam ser melhores, como a limpeza, mas no geral é muito boa. Eu ando em outras cidades e essa ciclovia é melhor que muitas de outras cidades”, opina.

Lucas Levino disse que a ciclovia é boa, mas entende que os trechos onde os carros cortam o local são perigosos. “Ela é boa, só que tem uma parte que corta no meio da avenida. É muito carro que passa ali e tem que tomar cuidado, porque às vezes passa caminhão ou um carro muito rápido”, disse.

Ele também citou o trecho que liga a Avenida Brasil à Avenida Senador Roberto Simonsen. “Quando as pessoas estão na avenida e vão entrar na rua do Max Feffer, precisam passar por cima da ciclovia e é perigoso, tem que tomar cuidado e olhar bem”, disse.

A Prefeitura disse que trabalhos de limpeza e roçagem estão previstos para a segunda quinzena deste mês. Os serviços de zeladoria serão realizados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

Além disso, a administração informou que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realizou a revitalização da sinalização viária em dezembro de 2023. A pasta informou que a ciclovia está adequada às leis de trânsito e segura para uso.