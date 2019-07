Cidade Legal atenderá mais de 18 mil famílias em Suzano

Mais de 18 mil famílias estão sendo atendidas em Suzano com ações de regularização fundiária pelo Programa Cidade Legal, do Governo do Estado. As demandas foram solicitadas pelo deputado Estevam Galvão há pouco mais de um ano e autorizadas pela Secretaria Estadual de Habitação, responsável pelo programa.

O deputado se reuniu recentemente com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amary, para acompanhar o desenvolvimento do processo e reivindicar mais recursos para garantir o direito à moradia para mais suzanenses. “Há pouco mais de um ano nos reunimos com a Coordenação do Cidade Legal e conseguimos o autorizo para a regularização de diversos bairros na cidade. Neste processo o Estado custeia as ações necessárias para a emissão de escritura ao proprietário (até então residente em área irregular) e a Prefeitura Municipal é responsável pela tramitação de documentos e efetiva emissão de posse aos moradores”, explicou Estevam.

De acordo com o secretário estadual, 72 núcleos (bairros) estão inseridos no processo de regularização em Suzano, localizados prioritariamente no Distrito de Palmeiras, Boa Vista e Centro. O Estado já investiu mais de R$ 800 mil neste processo. “Os recursos foram utilizados para a elaboração de relatórios de análise e diagnóstico, planos de regularização, levantamentos topográficos, projetos urbanísticos de regularização e relatórios de vistoria de 30 loteamentos em Suzano”, detalhou Amary.

Entre os bairros beneficiados com a iniciativa, estão em fase avançada de regularização a Vila Monte Sion, Vila Barros, Jardim Belém, Vila Real, Vila Fátima, Estância Piratininga, Jardim Ikeda, Alta Vista, Recreio Internacional, Ouro Verde, Recreio Rio Bonito, Jardim Maria Emília, Miguel Badra – Gleba 1, 2 e 6, Estância São Luis, Jardim Vila Suzana, Chácaras Reunidas, Monte Carlo, Rincão, Jardim Cacique, Jardim Guaió e Duchen.