Cinco ruas da Vila Figueira passam por obras de revitalização

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (29/04) mais uma fase das obras de revitalização de vias na Vila Figueira. Nesta nova etapa, os trabalhos vão compreender requalificação asfáltica, drenagem e construção de guias e sarjetas nas ruas Alfredo Batista Pizzolato, Afonso Nicola Redondo, Agostinho Irente, Antônio Miguel e Paulo Moriyama. A expectativa é que eles sejam finalizados no segundo semestre deste ano.

Os trabalhos são realizados pela Renov Pavimentação e Construções Ltda. e contam com um investimento de R$ 3.271.262,26, dos quais R$ 3 milhões são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio e o restante oriundo de recursos municipais.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o parlamentar e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriaram as obras nesta segunda. Além deles, estiveram presentes os vereadores Artur Takayama e Pedro Ishi; e os engenheiros da empresa responsável pelos trabalhos, Everson Pinheiro e Paulo Pinheiro.

Durante a visita, o deputado agradeceu pela parceria e se comprometeu a trazer novos recursos para Suzano. “Só posso expressar meu contentamento e minha alegria em poder colaborar com esse município tão importante para o Alto Tietê. Estamos destinando recursos para obras em bairros de Suzano. É uma satisfação ser parceiro desta cidade e vamos continuar destinando recursos e fazendo trabalhos como este. Valoriza o bairro e traz conforto à população”, declarou Damásio.

As obras beneficiarão mais de 1,4 quilômetro de ruas da Vila Figueira, dando continuidade a um intenso trabalho de requalificação viária já realizado pela Prefeitura de Suzano. Em 2023, por meio de uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o mesmo bairro recebeu serviços nas ruas Seian Hanashiro e Kaneji Kodama, entre a rua Francisco de Paula Souza Rosas e a rua Vereador Romeu Graciano.

“As obras vão contemplar cinco ruas que receberão toda a revisão asfáltica e estrutura necessária para uma boa drenagem. São vias que merecem uma atenção porque precisam destes trabalhos”, afirmou o secretário Samuel Oliveira.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu a parceria com Damásio e destacou o ganho que as intervenções vão proporcionar aos moradores. “As obras vão trazer mais segurança e dignidade para quem mora ou passa pela Vila Figueira. Vale lembrar que são vias que ficam no entorno do nosso Pronto-Socorro Municipal e precisam estar em boas condições. Agradeço ao deputado Damásio por olhar para nossa Suzano e destinar a emenda parlamentar para essa importante obra de mobilidade da nossa cidade”, finalizou o chefe do Executivo.