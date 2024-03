Cineteatro vai exibir filmes de produções independentes em abril

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a programação dos filmes que serão exibidos no próximo mês no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). Em alusão aos 75 anos de emancipação político-administrativa da cidade, o cronograma foi montado com a temática “É de Suzano!” e “É do Brasil!” com nove produções cinematográficas.

Para o período, serão exibidos curtas e longas-metragens que acontecerão todas às quartas-feiras em dois horários, sendo a primeira exibição às 14h30 com a mostra “É de Suzano!” que será composta por filmes curtos produzidos por cineastas suzanenses contemplados pela Lei 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a outra às 19 horas, com a mostra “É do Brasi!l” com filmes produzidos por cineastas brasileiros, destacando o sucesso de Anna Muylaert, “Durval Discos”, que foi recentemente relançado nos cinemas e formato 4k.

A primeira exibição está prevista para o dia 3 com os filmes “Parafusos”, de Pedro Rachid, e “Prosperidade”, dirigido por Daniel Bandeira. Já na outra semana, as sessões serão no dia 10, com a apresentação de “Espera”, sob a direção de Carla Shinabe, e “Durval Discos”. No dia 17, a previsão é que sejam exibidos três filmes, sendo eles “Akobó, espaço, vazio, tempo”, que foi dirigido por Elton Oliveira, “Ainda assim eu me levanto”, da diretora Conceni Paulina, e “Sonhos Tropicais”, de André Sturm. As últimas sessões vão ocorrer no dia 24 com “O Jardim que Sangrava”, dirigido por Léo Miguel e Allan Gonçalves, e “O Cortiço", de Francisco Ramalho Junior.

Vale ressaltar que as sessões das 14h30 serão compostas de filmes que possuem classificação livre ou a partir de 14 anos, voltadas a todos os públicos. Já as exibições noturnas, os filmes contam com uma classificação a partir de 18 anos.

“A exibição de filmes produzidos por suzanenses no Cineteatro celebra a nossa rica diversidade cultural, amplifica as vozes locais promovendo um sentido de identidade e pertencimento na comunidade, além de valorizar os nossos artistas. Espero que todos que possam comparecer ao Cineteatro possam desfrutar da programação”, destacou a secretária de Cultura, Márcia Belarmino.

Créditos das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano

Programação

3 de abril

14h30 - Mostra “É de Suzano!”

Filme: Parafusos

Classificação Indicativa: Livre

19 horas - “É do Brasil!” - Sessão Pontos MIS

Filme: Prosperidade

Classificação Indicativa: 16 anos

10 de abril

14h30 - Mostra “É de Suzano!”

Filme: Espera

Classificação Indicativa: 12 anos

19 horas - “É do Brasil!” - Sessão Pontos MIS

Filme: Durval Discos

Classificação Indicativa: 12 anos

17 de abril

14h30 - Mostra “É de Suzano!”

Filme; Akobó, espaço, vazio, tempo e Ainda assim eu me levanto

Classificação Indicativa: livre e 12 anos

19 horas - “É do Brasil!” - Sessão Pontos MIS

Filme: Sonhos Tropicais

Classificação Indicativa: 12 anos

24 de abril

14h30 - Mostra “É de Suzano!”

Filme: O Jardim que Sangrava

Classificação Indicativa: 12 anos

19 horas - “É do Brasil!” - Sessão Pontos MIS

Filme: O Cortiço

Classificação Indicativa: 16 anos