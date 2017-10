Cléverson Omena assume hoje o 2º Distrito Policial do Boa Vista

O delegado Cléverson Omena assume nesta quinta-feira (19) a responsabilidade por chefiar o 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, em Suzano. Em entrevista ao DS, o delegado disse que a região norte da cidade deve receber uma atuação mais assistencial, a qual buscará estreitar o relacionamento com a população. O 2º DP era chefiado pelo delegado Eduardo Peretti.

Para Omena, a região é uma das mais carentes da cidade, portanto, os índices criminais tendem a ser elevados. Mas, segundo ele, a participação mais frequente da população poderá auxiliar numa redução. O delegado disse que o lado norte suzanense há muitos problemas, sobretudo, eles podem ser reduzidos com uma atuação mais assistencial, que focará no atendimento mais próximo à comunidade.

"A Segurança Pública não é somente o combate, mas sim há outros aspectos que ajudam a reduzi-los, como melhorar as escolas precárias, postos de saúde, iluminação pública entre outros", disse. (Veja trecho da entrevista no vídeo no fim da matéria).

Omena também disse ter se reunido quarta-feira (18) com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Segundo ele, o encontro focou assuntos pertinentes à localidade Norte, bem como a disposição do chefe do poder público municipal em sanar problemas da região. "Ele se disse à disposição. E também falou que estará disposto a intensificar os projetos de melhorias naquela região".

Quando questionado sobre os projetos para o 2º DP, o delegado contou que focará em quatro pilares de combate: o roubo, furto, tráfico de drogas e receptação. Segundo ele, estes delitos permitem que haja um enriquecimento do crime organizado. "No crime são dois pólos que giram dinheiro; o tráfico de drogas e o receptador de mercadorias roubadas. Vamos atuar firmes contra estes indivíduos e, consequentemente, iremos reduzir crimes violentos, como o homicídio o latrocínio (roubo seguido de morte), entre outros".

Currículo

Ao longo de 22 anos de carreira, Omena atuou como plantonista em quase todas as delegacias do Alto Tietê. De quatro anos para cá, ele passou a cumprir a função de delegado assistente, ao lado do titular de Ferraz de Vasconcelos, João Bosco. Agora, o delegado Cléverson Omena assume o posto que antes era do delegado Eduardo Peretti, que foi exonerado do cargo.