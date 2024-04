Clínica da Mulher realiza mais de 1,6 mil atendimentos desde a inauguração

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, atingiu a marca de 1.619 atendimentos em 866 consultas realizadas desde sua inauguração, ocorrida no final de janeiro. A unidade completou três meses de funcionamento nesta segunda-feira (29/04) e tem sido uma referência no acolhimento do público feminino, encaminhado por meio das unidades de saúde municipais.

Desde o início das atividades, a maior parte das consultas aconteceu em março (311), durante o Mês da Mulher. No período, a unidade promoveu 669 atendimentos. Em fevereiro, 277 pacientes passaram pelo local, resultando em 446 atendimentos. O balanço parcial de abril mostra que, neste mês, a clínica superou os acolhimentos de fevereiro, realizando entre os dias 1º e 29 um total de 278 consultas e 504 atendimentos.

Essas ações contabilizam consultas de pré-natal de alto risco, ginecológicas, planejamento reprodutivo para laqueadura, avaliação psicossocial para laqueadura e vasectomias, enfermagem e orientações jurídicas. É possível que uma consulta gere mais de um atendimento, dependendo da demanda da mulher que vai até a unidade.

O número de procedimentos realizados desde a inauguração da Clínica da Mulher foi de 643, sendo 169 em fevereiro, 358 em março e 116 em abril. Isso inclui inserção do dispositivo intrauterino (DIU) ou Implanon, coleta de papanicolau, realização de teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), retirada de pontos pós-operatórios de laqueadura, dentre outros. A unidade ainda realizou 150 exames de ultrassonografia, mais de 30 de papanicolau, 15 eletrocardiogramas e 15 testes rápidos de ISTs desde o início dos trabalhos.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que a unidade tem reduzido o número de atendimentos nos postos de saúde da cidade. “Agora, muitas mulheres são encaminhadas para a clínica dedicada a elas, abrindo espaço para que possamos realizar mais consultas e procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) espalhadas pelo município”, destacou.

A Clínica da Mulher foi inaugurada em 27 de janeiro deste ano e começou a atender na segunda-feira seguinte (29/01). Ela teve um investimento de R$ 235.289,14 para realizar atendimentos via regulação de vagas, recebe mulheres encaminhadas da rede municipal e conta com diversos tipos de atendimento, como planejamento familiar, ultrassonografia e colposcopia. Com relação à estrutura, conta com quatro consultórios, salas de procedimentos, ultrassonografia, gerência e medicação, além de recepção, brinquedoteca, banheiros e parte administrativa.