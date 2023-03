Colunista do DS, Jorge Lordello completa 500 episódios em TV aberta

O apresentador do Programa “Operação de Risco” e colunista do Diário de Suzano, Jorge Lordello, comemora a marca de 500 episódios do seu programa, transmitido pelo canal de TV aberta, a RedeTV.

O programa é um reality policial que retrata a segurança pública do País. Com mais de dez anos de história, atinge aos sábados, em média, o segundo e terceiro lugar de audiência, equivalente a 8 milhões de telas por episódio, ligados em tempo real. No YouTube também tem boa audiência. “Um produto que caiu no gosto das pessoas, criou um público cativo”, ressaltou Lordello.

A proposta do reality é de acompanhar o trabalho das Polícias Civil, Militar (PM) e Federal. A equipe agenda visitas com os policiais e acrescentam câmeras neles e nas viaturas. Além disso, um cinegrafista acompanha as operações.

Cada ação policial é registrada com exclusividade e sem cortes. “Gravamos com a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Militar e Federal, com ações em terra, mar e no ar”, explicou.

O apresentador do programa tem experiência na área de segurança pública, já atuou como delegado e agora segue o caminho de informar a população.

“A única pessoa que sente o calor das pessoas sou eu, no dia a dia. Trabalhei na polícia por dez anos como delegado e hoje com o programa consigo ajudar com informações. Nós realizamos um trabalho de utilidade pública”, comentou.

A PM chegou a confirmar que depois da exibição do programa, houve um aumento nas inscrições de policiais. “O policial que está na TV ele se sente valorizado, o próprio ambiente de trabalho muda”, acrescenta.

Além do seu trabalho na televisão, o ex-delegado também escreve sobre segurança e violência em uma coluna do Diário de Suzano.

“Com o meu trabalho no Diário, sou uma das pessoas que mais escreve conhecimento na área de segurança para que possam minimizar riscos diante da insegurança urbana”, celebrou.

Depois desta marca de 500 episódios, Lordello espera atingir, ainda neste ano, o segundo lugar de audiência da TV aberta por mais tempo.