Com chuvas no feriado prolongado, Represa Taiaçupeba atinge 85,52% da capacidade

As chuvas no feriado de Carnaval aumentaram o nível da Represa Taiaçupeba. Hoje, o reservatório opera com 85,52% da capacidade de água armazenada. A previsão é que ocorra pancadas de chuva nesta quarta-feira (6). O Sistema Alto Tietê (Spat) registra a pluviometria de 75,2%, o maior volume em mais de dez anos. A pesquisa foi realizada a partir de dados obtidos no portal da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O temporal, que caiu na região, em dias alternados, também fez com que outras represas registrassem aumento na pluviometria. A Represa Jundiaí opera com a maior capacidade das demais, com 92,37%; seguido de Paraitinga operando com 76,09%; Ponte Nova, com 69,64%; e Biritiba, que está com 65,81%.

Em específico na Represa Taiaçupeba, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) confirmou que a vazão da água seria aumentada para até 500 litros/segundo, caso houvesse necessidade devido à demanda do reservatório. O órgão estadual, porém, afirmou que tal procedimento não traria inundações e/ou prejuízos à população.

O DS tem visitado frequentemente bairros próximos à Represa Taiçupeba, já que, por exemplo, o Jardim Maitê registrou pontos de alagamento. Apenas o Jardim Suzanópolis registrou pontos de alagamentos. Outras regiões ainda vivem temor de que ocorra inundações, que foram rechaçadas pelo DAEE.

Dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)