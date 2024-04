Com grande volume de veículos, Estrada dos Fernandes 'passa no teste'

Com grande volume de veículos, a Estrada dos Fernandes “passou no teste” após receber rotatória e consegue atender o fluxo diariamente.

Principalmente em razão da expansão imobiliária verificada nos últimos anos na região da Casa Branca, o que é possível constatar em horários de pico, a estrada recebe grande quantidade de carros.

A construção da rotatória na confluência da via com a Estrada Santa Mônica e a Rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa, que possibilitou a retirada de equipamentos semafóricos, garantiu melhoria considerável no tráfego de veículos recentemente.

O novo dispositivo integra a obra de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, que se tornará uma nova opção na malha viária daquela região, com previsão de entrega para este ano. Além disso, a Avenida Manoel Casanova também é uma importante alternativa para quem tem como destino ou vem de bairros como Parque Residencial Casa Branca e Jardim Casa Branca.

A Prefeitura destaca que a sinalização viária da estrada dos Fernandes é adequada para proporcionar a devida segurança no trânsito, providenciando revitalização e melhorias de forma constante e fiscalizando sempre quando necessário.

MORADORES

Os moradores da Estrada dos Fernandes elogiaram as melhorias feitas no local pela Prefeitura de Suzano. De acordo com as pessoas ouvidas pela reportagem, os problemas que existiam na via já foram solucionados.

O DS percorreu toda a estrada e não identificou problemas.

Rosana Macedo disse que mora na Estrada do Fernandes há 55 anos e, de acordo com ela, o acesso melhorou com a nova rotatória feita na entrada da via. “A estrada evoluiu muito. Foi feita uma rotatória que ajudou muito na locomoção e acesso”.

Na visão dela, o único ponto de melhora é o trânsito na via durante os horários de pico. “Com a expansão do bairro a estrada tem um excesso de carros que causa trânsito em horários de pico. Vejo isso como um ponto de melhora. Mas no geral, a estrada está atendendo as necessidades”, disse.

Sérgio Oliveira disse que o asfalto colocado na Estrada dos Fernandes é “de primeira linha”. “A estrada foi completamente recapeada e ficou muito boa, é asfalto de primeira qualidade. Sempre morei na Estrada dos Fernandes e agora está muito bom. A rotatória na entrada da estrada deixou os carros circulando em um fluxo bom”, falou.

No entanto, Sérgio também entende que existe um fluxo alto de veículos, ocasionando, muitas vezes, em trânsito intenso na Estrada dos Fernandes.