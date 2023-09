Com Luan Santana, Zé Neto e Cristiano, Alexandre Pires e outros, Ferraz retoma Festa da Uva Fina

Em comemoração aos 70 anos de emancipação político-administrativa de Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura de Ferraz promoverá a 40° Festa da Uva Fina entre os dias 11 e 15 de outubro. A celebração será em grande estilo no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr., o antigo Birutão, e todas as atrações já estão confirmadas para agitar o município.

Repleta de histórias, memórias e boas lembranças, Ferraz foi palco da festividade durante anos e, em 2023, a tradição será resgatada. No primeiro dia, o show será por conta da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Em seguida, dia 12 (feriado da Padroeira), é a vez da cantora Simone Mendes e no dia 13 o cantor Luan Santana entrará no palco.

Já no aniversário da cidade, em 14 de outubro, a dupla feminina Maiara e Maraisa comandará o show. O encerramento ficará por conta do cantor Alexandre Pires, no dia 15 (domingo).

Segundo a prefeita Priscila Gambale, o resgate da Festa da Uva Fina é um presente para a população ferrazense.

“A importância social e a história da Festa da Uva representam uma das principais identidades do município. O retorno da nossa festividade é uma forma de manter viva a essência de um passado grandioso. Desde a escolha das atrações, até cada detalhe da organização, está sendo preparado com muito carinho para que nossa população possa vivenciar suas origens ferrazenses”, destaca a chefe do Executivo.

O evento será gratuito com entrada solidária. A troca dos ingressos para todos os shows será feita por meio de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos. Vale destacar que os pontos de troca serão divulgados em breve.

O espaço contará com uma decoração especial, além da praça de alimentação, estandes de artesanato e parque de diversões para as crianças.

A administração tem incentivado a valorização histórica municipal, já que Ferraz de Vasconcelos foi a primeira cidade a produzir a Uva Itália no Brasil, pelas mãos do agrônomo e patrono Luciano Poletti. Atualmente, o município possui o “Selo Cidade da Uva”, que incentiva o fomento agrícola familiar.