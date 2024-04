Com previsão de 220 mil doações, Campanha do Agasalho é lançada

A Campanha do Agasalho 2024 foi lançada em Suzano na tarde desta sexta-feira (12). A expectativa de doações neste ano é de 220 mil peças durante a campanha.

O evento de lançamento foi realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a primeira-dama Larissa Ashiuchi e diversos vereadores e secretários do município.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi expôs a meta para a Campanha do Agasalho 2024: 220 mil peças. “Pretendemos fazer uma arrecadação expressiva. Fechamos a meta de 220 mil peças de arrecadação para que a gente possa ajudar muitas famílias que vão precisar nesse inverno”, disse.

Caso alcance a meta de 220 mil doações, a Campanha do Agasalho terá arrecadado mais de 1 milhão de peças durante o governo Rodrigo Ashiuchi. De acordo com os números divulgados por Larissa, já foram mais de 840 mil peças doadas desde 2017 na campanha.

Larissa afirmou que Suzano é uma cidade solidária. “Sem dúvidas é uma cidade solidária. Isso é mostrado nos números, todas as nossas ações sociais, a última foi o Suzano Fest, onde tivemos a troca solidária e arrecadamos mais de 100 toneladas. A solidariedade não fica só na nossa cidade e dividimos o pão, porque sabemos como isso é importante”, disse.

O prefeito reforçou as ações feitas durante o Suzano Fest e para jogos do Suzano Vôlei. “No Suzano Fest o Hemocentro teve recorde histórico de doações, não só em quantidade, mas também no tempo. Em poucas horas se completou todas as vagas disponíveis no Hemocentro. Fora isso, nos jogos de vôlei nunca cobramos ingressos, sempre social e com troca de alimentos. Temos o programa tigela cheia, que é arrecadação de ração, é recorde no município, tem a vacinação”, falou Rodrigo.

A primeira-dama afirmou que, mesmo ao fim do mandato de Rodrigo, ela continuará ajudando nas ações sociais da cidade. “Esta é a última como primeira-dama, mas a minha vida toda eu participei de ações sociais. É um ensinamento da minha família. Com certeza vou continuar”, finalizou Larissa.

Participaram do lançamento da Campanha do Agasalho os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Diego Ferreira (Saúde); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esporte e Lazer); Cintia Lira (Administração); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete e Segurança Cidadã); e Paulo Pavione (Comunicação Pública).

Pelo Legislativo municipal, estavam presentes os vereadores Artur Takayama; Lázaro Nazaré Pedro, o Pastor Lázaro; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. Pelo Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081) também prestigiou o evento o sargento Fabrício Manckel. Representando o Suzano Shopping estava presente o gerente de Marketing, Felipe Medeiros.