Comandante da PM anuncia reforço de armas, policiais e viaturas na região

O comandante do Policiamento de Área Metropolitano (CPAM-12), coronel Wagner Tadeu da Silva Prado, anunciou nesta quinta-feira (18) a chegada de novas armas e policiais para a Polícia Militar do Alto Tietê. Além das novas viaturas que foram entregues na quarta-feira (17), o coronel Prado anunciou a chegada de mais veículos, armamento, policiais e verbas parlamentares.

O anúncio ocorreu na sede do CPAM-12, em Mogi das Cruzes. No local ocorreu o evento 'Café com o Comandante', que homenageia, todo mês, o policial de destaque da região, e a melhor ocorrência da região.

Conforme informou o coronel Prado, além das 12 viaturas, que vão reforçar as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba, está previsto a chegada de quatro novas viaturas Spins, nove GM Trailblazer, oito motos e quatro bases comunitárias Mercedes Sprinters.

Além das viaturas, chegarão também 40 mil pistolas, 1.300 fuzis e quatro mil armas de choque, além de novos policiais. O coronel Prado informou também que os deputados federais, Kátia Sastre e Márcio Alvino, estão trabalhando para enviar verbas parlamentares para a região.

"Além do armamento e novas viaturas, serão convocados novos policiais para compor as equipes. Os deputados federais da região, Kátia Sastre e Marcio Alvino, estão trabalhando para enviar à região, R$ 928 mil cada, em emendas parlamentares. Essa verba ainda está sendo tratada, mas até o fim do ano acredito que chegue", disse o coronel.

Evento

O evento 'Café com o Comandante' homenageia o melhor PM da região, referente ao mês anterior, e a melhor ocorrência do mês anterior.

Na homenagem deste mês, foi premiado o Cabo PM Ricardo Pinheiro, como melhor policial da região. Ele foi o responsável por deter quatro homens no dia 7 de junho. Os homens dirigiam um carro pelo bairro Recanto Mônica, o cabo Pinheiro avistou e suspeitou dos indivíduos. Quando pediu a parada do veículo, os mesmos iniciaram fuga, o cabo conseguiu capturá-los, e pode então devolver pertences roubados e o veículo que dirigiam, pois era furtado.

Além do PM, a ocorrência de destaque ficou para o soldado André Malaquias, que no dia 14 de junho foi surpreendido por uma mãe que entrou no posto policial do bairro Parque Piratininga, em Itaquá. A mãe estava com a filha de três dias nos braços e a mesma estava se asfixiando. Por meio de procedimentos básicos de primeiros socorros, o soldado Malaquias conseguiu salvar a criança.