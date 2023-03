Comdema tem inscrições abertas para escolha de membros da sociedade civil

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) está recebendo inscrições para a eleição da composição da gestão 2023/2025 até 15 de março (quarta-feira). Os interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, na sala 206 do Centro Unificado de Serviços (Centrus), que fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 16 horas.

No local, a entidade interessada deve apresentar cópias do RG e do CPF do membro indicado, uma ficha de inscrição com suas informações, além de documentos como estatuto social e ata da eleição da última diretoria registrados em cartório. Todas as informações podem ser consultadas em bit.ly/EleicoesComdema.

A participação dos munícipes representantes da sociedade civil nas decisões que visam conduzir e avaliar atividades que envolvem o meio ambiente local, sejam com impactos positivos ou negativos, garante a gestão democrática do conselho no município. Tal integração está prevista na lei municipal nº 5.160/2018 e no decreto nº 9.307/2019.

Ao final do período de inscrição, a secretaria do conselho fará a análise dos documentos dos interessados, selecionando os membros aptos a participar. Após essa fase, os representantes das entidades serão convocados para a assembleia de posse e eleição da nova diretoria. A data para a cerimônia será divulgada nas próximas semanas.

A diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e secretária do Comdema, Solange Wuo, explica que o grupo é paritário, ou seja, formado por 50% de representantes do poder público e 50% de representantes da sociedade civil. “Esta formação garante a participação popular nas políticas públicas, melhorando a gestão e os cuidados com o meio ambiente em Suzano. O Comdema é o local do debate, da proposta de ações em prol dos moradores, do desenvolvimento com sustentabilidade e, por isso, ter a voz e o voto da sociedade civil organizada é fundamental", constatou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, aponta sua satisfação em trabalhar ao lado do Comdema e ressalta a integração com a prefeitura. “Já solicitamos também aos secretários municipais a indicação de representantes que também serão empossados junto com a sociedade civil. Convido a todos que têm interesse para fazerem sua inscrição e participarem deste que é um importante órgão para o desenvolvimento sustentável de Suzano”, concluiu Chiang.

Comdema

O Comdema é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das atividades voltadas para a preservação, a proteção, a recuperação, o controle e a defesa do Meio Ambiente, com natureza permanente, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O cidadão poderá participar como ouvinte nas reuniões ordinárias do grupo, formado por oito representantes do poder público e outros oito da sociedade civil organizada.