Comércio: janeiro termina com 8,7 mil devedores; inadimplência sobe 4,8%

No primeiro mês do ano, um total de 8.719 pessoas foram incluídas na lista de devedores em Suzano. No mesmo mês em 2022, 8.309 nomes eram considerados devedores na cidade. O aumento é de 4,8% na quantidade total de inadimplentes.

Os dados são da Associação Comercial de Suzano (ACE).

Em janeiro de 2022, 4.516 pessoas saíram do cadastro de inadimplentes, enquanto em janeiro de 2023, este número subiu para 4.863 pessoas. Estes dados demonstram que houve um acréscimo de 7,2% de devedores que deixaram esta condição em comparação com janeiro de 2023 e do ano anterior.

Para o presidente da ACE Rodrigo Guarizo, o mês de janeiro resultou em uma recuperação dos associados que poderão excluir as dívidas que tinham.

"Embora tenhamos tido um crescimento no número de inadimplentes, também registramos uma recuperação acentuada de associados que puderam excluir suas dívidas inseridas em nosso banco de dados e conquistar uma maior estabilidade financeira para gerir seus negócios. Trabalhamos com todos os associados em diversos setores de atuação na cidade", afirmou o presidente da ACE.

EXPECTATIVA

A expectativa para o mês de fevereiro é que haja uma quantidade menor de devedores em comparação a janeiro. "Isso se dá em função de que este é um mês mais curto, com menos dias úteis", conclui.