Comércio vai funcionar normalmente no Carnaval e lojas podem abrir dia 21

O comércio de Suzano e região poderá abrir normalmente na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 20 e 21, respectivamente.

Isso vale para lojas, comércio de rua e shoppings. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), o Carnaval é ponto facultativo nas cidades e cabe aos comerciantes decidir ou não abrir no dia.

O presidente do sindicato, Valterli Martinez explica que as empresas podem combinar com os funcionários de fazer compensação de horário nos dias trabalhados no carnaval mas não são obrigados a remunerar em dobro o trabalhador pelas horas trabalhadas.

“Apesar de ser ponto facultativo é de praxe as empresas liberarem o funcionário na terça-feira. Algumas empresas também optam por retornar ao trabalho na quarta-feira de cinza após as 10 horas”, explica.

O setor de fantasia e acessórios são os mais favorecidos no carnaval. Normalmente o crescimento das vendas varia de 5% a 10 %. Um crescimento ainda pequeno segundo o presidente.

“Tem um aumento razoável nesses setores mas é muito baixo entre 5 a 10% de uma venda relativo aos produtos de carnaval”, disse.

O presidente ainda destaca que no ano passado, os comércios de aluguel de fantasia tiveram um faturamento 30% a mais no carnaval e esperam o mesmo neste ano.

“Os comerciantes sempre esperam aumento nas vendas na semana que antecede o carnaval”, afirma.