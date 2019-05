Comissão da OAB comemora retomada das perícias do INSS em Suzano

A presidente da Comissão de Previdência da OAB de Suzano, Silmara Feitosa de Lima, disse que a OAB está satisfeita com o retorno das perícias médicas por parte do INSS de Suzano. Segundo ela, a OAB estava na luta desde o começo.

"Nós sabíamos da importância do INSS para a população de Suzano, e por isso entramos nessa luta logo no começo", afirmou Silmara.

RECORRENDO A TODAS AS ESFERAS

"Assim que os serviços do INSS pararam, nós recorremos a todas as esferas. Procuramos os deputados Estevam Galvão, Marco Bertaiolli e nos reunimos com os poderes Executivo e Legislativo da cidade para que medidas fossem tomadas". Reiterou a presidente.

Logo após o anúncio da paralisação das perícias, foi encaminhado pela OAB, ao governo federal, um ofício, exigindo a retomada dos serviços.

PRONUNCIAMENTO

Esta semana, o deputado estadual Estevam Galvão disse que a retomada dos serviços aconteceram muito graças a OAB de Suzano.

"Se não fosse, também, a presença da Ordem dos Advogados de Suzano, isso não teria acontecido com tanta rapidez".

Mas Silmara reitera. "Foi um conjunto de ações que fez retomar os serviços".